Tặng độc giả quà từ phim 'Suicide Squad'

Suicide Squad là phim siêu nhân mới của hãng DC Comics kiêm tác phẩm thứ ba trong loạt Vũ trụ mở rộng DC. Hai phim trước gồm Man of Steel (2013) và Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Phim lần này do đạo diễn David Ayer thực hiện. Ông từng gây chú ý với các tác phẩm hành động và chiến tranh như End of Watch (2012) và Fury (2014).

Margot Robbie vào vai một nữ bác sĩ kiêm tội phạm - Harley Quinn - bị ép tham gia chiến dịch bí mật mang tầm quốc gia. Sau khi bị dí súng và đưa ra giữa một trại lính toàn nam giới, cô không ngại ngùng thoát y và thay đồ trước mắt họ. Cảnh phim được quay bằng những khung hình cận giúp Margot Robbie khoe vẻ nóng bỏng của cơ thể.

Trailer phim "Suicide Squad" Trailer thứ hai phim 'Suicide Squad'

Trong khi Margot Robbie nổi bật với vai mỹ nhân ngổ ngáo, tài tử Jared Leto gây chú ý với tạo hình Joker quái đản. Gã tâm thần là kẻ giật dây các âm mưu đe dọa an ninh quốc gia. Joker của Jared Leto được đạo diễn David Ayer đánh giá cao.

Đạo diễn David Ayer nói: "Joker là nhân vật rất nghiệt ngã và ác độc. Jared Leto khiến bạn cảm thấy được tính bạo lực trong con người hắn. Khi Leto bước vào trường quay, đoàn làm phim như bị tê liệt, tất cả giương mắt nhìn anh ấy diễn. Tôi phải lên tiếng nhắc nhở mọi người quay lại làm việc vì anh ta thật sự rất hấp dẫn".

Ngoài Margot Robbie và Jared Leto, dàn sao gồm Will Smith, Cara Delevingne, Karen Fukuhara, Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje và quý tử nhà Eastwood - Scott Eatswood.

Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) ra rạp Việt Nam từ ngày 5/8.

Hình ảnh quà tặng.

Nhân dịp phim chiếu ở Việt Nam, hãng phát hành dành tặng độc giả VnExpress tại Hà Nội và TP HCM 7 món quà từ bộ phim, bao gồm hai áo thun, một áo chui cổ, hai mũ và hai bộ sticker in hình ngộ nghĩnh từ phim.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận quà, đặt tiêu đề email "Qua tang Suicide Squad" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 12/8. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 7 độc giả may mắn và liên lạc trao quà tặng sau ngày 12/8.

Ban Giải Trí