Tặng độc giả quà từ phim 'Now You See Me 2'

Now You See Me: The Second Act lấy mốc thời gian một năm sau khi nhóm ảo thuật gia - Tứ Kỵ Sĩ - qua mặt FBI và gây tiếng vang với màn trình diễn phát tiền kiểu Robin Hood. Giờ đây, họ trở lại với mục tiêu phơi bày các hành vi phi đạo đức của một ông trùm công nghệ cao.

Tuy vậy, Tứ Kỵ Sỹ gặp phải kỳ phùng địch thủ là Walter Mabry. Hy vọng cuối cùng của các ảo thuật gia là một màn thế thân chưa từng có nhằm xóa tên họ khỏi mọi hồ sơ và tiết lộ chủ mưu của những tội ác.

Trailer phim "Now You See Me 2" Trailer tiếng Việt 'Now You See Me 2'

Những trích đoạn công bố trước phim hé lộ màn ảo thuật của Jesse Eisenberg trong vai diễn J. Daniel Atlas. Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả trên đường phố, anh làm tất cả hạt mưa ngưng lại giữa không trung.

Phim do đạo diễn Jon M.Chu thực hiện, quy tụ dàn sao Morgan Freeman, Michael Caine, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Jesse Eisernberg, Lizzy Caplan và Châu Kiệt Luân.

Tác phẩm đã ra rạp Việt Nam từ hôm 10/6.

