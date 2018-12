Tặng độc giả quà từ phim 'Fantastic Beasts & Where To Find Them'

Fantastic Beasts and Where to Find Them là phim giả tưởng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn J. K. Rowling. Tác phẩm là tiền truyện mở ra bộ ba phim ăn theo về thế giới phù thủy Harry Potter.

Cốt truyện lấy bối cảnh 60 năm trước khi Harry Potter cùng hai người bạn Ron và Hermione lên đường đến ngôi trường phép thuật huyền thoại Hogwarts. Khi ấy, Scamander đã là giáo sư trẻ và xuất chúng trong thế giới phép thuật. Các nghiên cứu của Newt Scamander sẽ trở thành cuốn sách giáo khoa được sử dụng trong việc học tập của học sinh.

*Trailer phim "Fantastic Beasts and Where to Find Them"

Eddie Redmayne giao chiến Colin Farrell ở tiền truyện 'Harry Potter'

Diễn viên Eddie Redmayne vào vai chính - giáo sư trẻ Newt Scamander bị trục xuất đến New York (Mỹ). Anh ta luôn mang chiếc rương bí ẩn và cây đũa phép bên mình. Có lúc, Scamander mở rương ra, chui vào đó và dịch chuyển được xuyên không gian. Trong khi phải chiến đấu chống lại thế lực tà ác, anh cũng che giấu những bí mật về một loài sinh vật sống mà anh nuôi dạy khi đến thành phố mới.

Bạn đồng hành với Newt Scamander là một thợ làm bánh mì mập ú và một cô gái trẻ có phép thuật. Newt Scamander được nữ phù thủy dẫn dắt trong hành trình khám thế giới ngầm của giới phép thuật ở New York. Ngoài Eddie Redmayne, Alison Sudol đóng vai nữ phù thủy trẻ tên Queenie Goldstein. Tài tử Colin Farrell đóng vai một phù thủy cao cấp và có tiếng nói trong hội kín.

Fantastic Beasts and Where to Find Them do đạo diễn David Yates thực hiện. Ông là người làm bốn phần cuối của loạt Harry Potter.

Phim mới ra mắt ở Việt Nam vào ngày 18/11.

