Tặng độc giả quà từ phim 'Alice Through The Looking Glass'

Alice Through The Looking Glass là phần hai tác phẩm bom tấn thu về hơn một tỷ USD năm 2010 - Alice ở xứ sở thần tiên. Tác phẩm kỳ ảo xoay quanh hành trình nàng Alice (Mia Wasikowska) phiêu lưu trở lại thế giới Wonderland và khám phá ra mọi thứ tại đây đang tệ đi.

Phim mở đầu với khung cảnh ảm đạm trong một căn phòng của bệnh viện tâm thần. Alice Kingsleigh (Mia Wasikowsha thủ vai) được chẩn đoán mắc bệnh hoang tưởng. Không chấp nhận điều đó, Alice đã bỏ trốn về xứ sở Underland. Tại đây, cô quay về hình hài bé nhỏ và được gặp lại những người bạn cũ dễ thương của mình, nhưng cũng không tránh khỏi sự đối đầu với Time (Sacha Baron Cohen thủ vai) - kẻ đã gây nên tai nạn cho Mad Hatter (Johnny Depp thủ vai).

Sau đó, Time lộ rõ những âm mưu hòng ngăn chặn kế hoạch của Alice. Cô và những người bạn phải trải qua không ít thử thách trên hành trình chạy đua với thời gian để giúp đỡ Mad Hatter.

Dàn sao tái xuất gồm Mia Wasikowska (vai Alice), Johnny Depp (người làm nón), Helena Bonham Carter (Nữ hoàng đỏ) và Anne Hathaway (Nữ hoàng trắng). Một số gương mặt mới là Sacha Baron Cohen và Rhys Ifans. Tác phẩm mới ra rạp Bắc Mỹ từ hồi cuối tháng 5.

