Tân Tổng thống Costa Rica mê Hemingway, thích nghe rock

Ca sĩ nhạc Rock kiêm nhà văn đắc cử tổng thống Costa Rica

Carlos Alvarado Quesada, 38 tuổi, đắc cử tổng thống Costa Rica sau khi giành chiến thắng tại cuộc bỏ phiếu hôm 1/4. Ông sẽ là tổng thống thứ 48 của Costa Rica vào ngày 8/5 tới, đồng thời là tổng thống trẻ nhất lịch sử quốc gia kể từ khi giành độc lập năm 1948. Trước khi trở thành ứng viên tranh cử của Đảng Hành động Công dân, ông từng viết tiểu thuyết và là ca sĩ nhạc Rock.

Tổng thống đắc cử Carlos Alvarado Quesada tranh cử với khẩu hiệu "Tôi chọn tương lai".

Sinh năm 1981 ở thủ đô San José trong một gia đình trung lưu, Carlos Alvarado Quesada sớm bộc lộ năng khiếu văn chương. Khi theo học tại phổ thông trung học Saint Francis, Carlos được thầy cô đánh giá thông minh, chăm chỉ. Ông có khả năng học tốt tất cả môn nhưng không mấy bận tâm đến chuyện thành tích. Ông dành nhiều thời gian trong thư viện, đọc các tiểu thuyết kinh điển và mơ ước trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Những tác phẩm yêu thích của ông là The Metamorphosis (Franz de Kafka), In Cold Blood (Truman Capote), How Beautiful The Sea (Sergio Ramírez)... Các cuốn sách này đều gửi gắm thông điệp nhân văn về số phận của con người.

Tác gia Carlos Alvarado Quesada ngưỡng mộ nhất là Ernest Hemingway. Ông chọn học ngành báo chí và truyền thông tại Đại học Costa Rica vì muốn trở thành nhà báo kiêm nhà văn giống thần tượng. Ông đọc nhiều lần các cuốn sách của Hemingway và đặc biệt hứng thú với The Old Man And The Sea. Tác phẩm đoạt giải Pulitzer năm 1953, kể về cuộc chiến đấu ba ngày ba đêm với con cá kiếm khổng lồ của một ông lão người Cuba, qua đó ca ngợi sức lao động và khát vọng của con người. Tác phẩm điển hình cho phong cách sáng tác theo nguyên lý tảng băng trôi của Hemingway, chỉ mô tả "ba phần nổi", ý nghĩa câu chuyện nằm ở "bảy phần chìm". Nguyên lý này phần nào ảnh hưởng đến phong cách sáng tác của Carlos Alvarado về sau này.

Ba cuốn sách "Las Posesiones", "La historia de Cornelius Brown" và "Temporada en Brighton" của Carlos Alvarado.

Năm 2006, ông xuất bản tuyển tập truyện Transcripciones Infieles. Cùng năm đó, ông nhận giải "Cây bút trẻ sáng tạo" của Hiệp hội Xuất bản Costa Rica với tiểu thuyết La historia de Cornelius Brown. Cuốn sách bàn về nhiều quan niệm nhân sinh, những phạm trù đạo đức qua lời của nhân vật hư cấu Cornelius Brown. Năm 2012, ông ra mắt tiểu thuyết lịch sử Las Posesiones, kể về thời kỳ đen tối của Costa Rica trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Cuốn sách gần đây nhất của ông mang tên Temporada en Brighton. Carlos Alvarado cho biết ông sẽ viết một cuốn về những trải nghiệm trên cương vị tổng thống.

* Carlos Alvarado Quesada chơi đàn guitar

Ngoài đam mê văn chương, Carlos Alvarado Quesada hứng thú với âm nhạc. Từ thời phổ thông, ông tham gia nhóm nhạc cùng bốn thành viên khác. Họ chịu ảnh hưởng của các nhóm như Guns N 'Roses, Metallica, Nirvana. Thời sinh viên, Carlos Alvarado Quesada tiếp tục gia nhập nhóm Dramática. Lúc này, ông hứng thú với Progressive Rock - thể loại bắt nguồn từ Anh, Ireland, sử dụng nhiều chất liệu Jazz và nhạc cổ điển ứng dụng vào Rock. Họ chơi nhạc tại các bữa tiệc trong trường đại học và các bar ở San Jose. Carlos từng chơi nhạc trong hôn lễ của mình. Đến giờ, ông vẫn tụ tập và biểu diễn ở các đám cưới trong vùng cùng bạn bè.

Hà Thu