Tám đề cử 'Album của năm' tại Grammy 2020

Sản phẩm của các ban nhạc rock indie và nghệ sĩ trẻ được đề cử hạng mục "Album của năm" tại giải thưởng Grammy lần thứ 62.

Lễ trao giải Grammy dự kiến diễn ra ngày 27/1 tại Los Angeles, Mỹ (sáng mùng 3 Tết, giờ Việt Nam). Sự kiện thường niên của Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Phái nữ thống trị giải thưởng năm nay, năm trên tám tác phẩm được đề cử "Album của năm" đều của nghệ sĩ nữ.

"I,I"- Bon Iver

"Hey, Ma" - Bon Iver Ca khúc "Hey, Ma" nằm trong album "I,I".

I,I là album phòng thu thứ tư của ban nhạc Rock indie Mỹ - Bon Iver, phát hành cuối tháng 8/2019. Chủ đề album xoay quanh việc cố gắng kết nối, thành thật với bản thân, nhìn lại những điều đã cũ. Hey, Ma là ca khúc nổi bật nhất, nhận đề cử Grammy 2020 "Ghi âm của năm", có ca từ đơn giản, thể hiện sự trân trọng những hy sinh của người mẹ. We hát về những điều đã mất, trân trọng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Sự bình thản ngập tràn album I,I, trong đó RABi là ca khúc dễ nghe nhất. Cây bút Matthew Strauss của Pitchfork nhận định Justin Vernon - ca sĩ, nhạc sĩ chính của nhóm - đã hát chắc chắn hơn bao giờ hết và thực sự trở thành người điều khiển âm nhạc.

"Norman F***ing Rockwell" — Lana Del Rey

‘Norman F*cking Rockwell’ - Lana Del Rey Ca khúc "Norman F***ing Rockwell".



Vẫn giữ nguyên chất nhạc và phong cách đặc trưng, tuy nhiên, album Norman F***ing Rockwell của Lana Del Rey mở rộng đề tài. Pitchfork nhận xét album khắc họa trọn vẹn hình hài nước Mỹ trong 50 năm trở lại đây, ẩn chứa nhiều thông điệp chính trị, xã hội. Không còn là người đàn bà chìm đắm trong nỗi cô đơn tình ái, Lana Del Rey giờ đây hát về những nỗi đau của đất nước. Trong Happiness is A Butterfly, nữ ca sĩ lo sợ bạo lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cô cũng dành sự quan tâm đến biến đổi khí hậu trong The Greatest, F*ck it I Love You. Album vẫn xen kẽ những ca khúc về tình yêu - Norman F*cking Rockwell, Doing Time. Đĩa đơn chủ đề Norman F*cking Rockwell nhận được đề cử "Bài hát của năm".

"When We All Fall Asleep Where Do We Go" - Billie Eilish

MV 'bad guy' – Billie Eilish Ca khúc "bad guy".



Ở tuổi 17, Billie Eilish - "nữ hoàng của dòng nhạc đau khổ" - sở hữu album đầu tay When We Fall Asleep, Where Do We Go? phá vỡ nhiều kỷ lục về doanh số. Cô trở thành nữ nghệ sĩ có album No.1 trẻ tuổi nhất trong bảng xếp hạng UK Album Charts tại Anh và Billboard 200 tại Mỹ trong 10 năm gần đây.

Album được lấy cảm hứng từ những nỗi sợ hãi và giấc mơ tỉnh giữa đêm của Billie, pha trộn giọng hát ma mị của cô và âm bass trầm. Những ca khúc nổi bật trong album như bad guy, bury a friend, all the good girls go to hell mang tông màu chủ đạo u tối, xoay quanh các vụ giết người, căn bệnh trầm cảm và ý muốn tự tử. Bên cạnh chủ đề tiêu cực, Billie cũng hát về những vấn đề gần gũi với giới trẻ như tình yêu đơn phương, cảm giác nuối tiếc khi chia tay trong i love you, listen before i go. Ngoài đề cử "Album của năm", When We Fall Asleep, Where Do We Go? cạnh tranh hạng mục "Album giọng Pop xuất sắc".

"Thank U, Next" - Ariana Grande

Ariana Grande - Thank U, Next MV "thank you, next".

Từ vai diễn Cat Valentine trong show truyền hình Nickelodeon, Ariana Grande trở thành một trong những nghệ sĩ R&B - Pop được chú ý nhiều nhất trong thị trường âm nhạc hiện nay. Album thank you, next ra mắt đầu tháng 2/2019, định hình rõ hơn phong cách nhạc Pop pha lẫn Hip-hop của cô, đồng thời khẳng định tuyên ngôn mạnh mẽ về nữ quyền. Những đĩa đơn chủ đạo thank you, next, 7 rings, break up with your girlfriend i’m bored đều đạt thành tích cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Chất classic pop của bad idea, những cảm xúc chân thật trong ghostin, giai điệu mang âm hưởng giống âm nhạc Beyonce của makeup cũng góp phần tạo nên sức hút của album. Trong khuôn khổ giải Grammy lần thứ 62, Ariana nhận thêm đề cử: "Album giọng Pop xuất sắc", "Ghi âm của năm" và "Trình diễn Pop đơn ca xuất sắc" với ca khúc 7 rings, "Trình diễn song ca/nhóm xuất sắc" với boyfriend.

"I Used to Know Her (Part 2)" - H.E.R.

'Hard Place' - H.E.R Ca khúc "Hard Place".

Gabi Wilson - nghệ danh H.E.R, 19 tuổi - được biết đến với những ca khúc R&B mang quan điểm siêu nhiên và chứa đựng sự nhạy cảm sâu sắc. I Used to Know Her (Part 2) mở đầu với Carried Away mang âm hưởng R&B thập niên 1990, Can’t Help Me là bản nhạc nhẹ nhàng với âm thanh guitar acoustic, I’m Not Okay làm nổi bật giọng hát mượt mà của H.E.R trên tiếng đàn piano. Hard Place là ca khúc được chú ý nhiều nhất trong album - được đề cử hai hạng mục lớn "Ca khúc của năm" và "Ghi âm của năm" - thể hiện những cảm xúc hỗn độn của cô gái khi đối mặt khó khăn trong tình yêu. Ở ca khúc cuối của album - Lord is Coming, H.E.R nói lên bản chất của bạo lực súng đạn, sự phân hóa giàu nghèo ở Mỹ.

"7" - Lil Nas X

Old Town Road - Lil X Nas và Billy Ray Cyrus Ca khúc "Old Town Road".

7 của rapper người Mỹ Lil Nas X phát hành tháng 6/2019 giữa thời đại Hip-hop lên ngôi cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ kỳ cựu - Billie Ray Cyrus, Cardi B, Travis Barker. Đĩa đơn Old Town Road mở đầu album lập kỷ lục 19 tuần đứng đầu, Panini chiếm vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. LA Times nhận định 7 là một album đầy màu sắc, tràn ngập cảm xúc và bắt tai.

Tuy nhiên, album nhận ý kiến đối lập từ các nhà phê bình. Rolling Stones chấm album điểm 6 trên 10, cây bút Brittany Spanos viết: "Với 7, thay vì xóa nhòa ranh giới giữa nhạc đồng quê và Rap, Lil Nas X men theo lối mòn dẫn đến Rock kết hợp Rap. Cũng giống Country-Rap, sự giao thoa Rock-Rap là một thể loại nhạc mà chúng ta đã chịu đựng trong suốt thời gian dài. Phiên bản Lil Nas X khá hơn vì mang đến nhiều sắc thái hơn". Trên New York Times, Jon Caramanica nhận định album 7 đầy những sai lầm: "Như một quả bóng xịt hơi. Các ca khúc đều kết thúc một cách chóng vánh. Ngoại trừ bản Electro-trap Panini mang giai điệu ấm áp nhưng vô nghĩa, không có ca khúc nào thể hiện một chút tìm tòi sáng tạo nào cả".

"Cuz I Love You" - Lizzo

‘Truth Hurts’ - Lizzo Ca khúc "Truth Hurts".

Cuz I Love You là album phòng thu thứ ba của Lizzo, phát hành tháng 4/2019. Một tháng sau, nữ rapper giới thiệu thêm phiên bản cao cấp của album, bao gồm đĩa đơn từng giành quán quân Billboard Hot 100 - Truth Hurts. Cuz I Love You nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. The Telegraph cho album điểm tuyệt đối và ca ngợi: "Cuz I Love You là một album rực rỡ, vui vẻ. Nó có thể đặt một nụ cười lên gương mặt bạn, một bài hát vào trong trái tim bạn và khiến bạn lắc lư trên sàn nhảy". Tờ Rolling Stones nhận định nữ ca sĩ 31 tuổi có cảm nhận tinh tế về lịch sử âm nhạc, giúp tên tuổi cô vang xa với album này.

Những ca khúc trong album khuyến khích mọi người lạc quan, tự yêu bản thân. Đĩa đơn Truth Hurts nhận được ba đề cử Grammy năm nay - "Bài hát của năm", "Ghi âm của năm" và "Trình diễn Pop xuất sắc".



"Father of the Bride" - Vampire Weekend

Ca khúc 'Flower Moon' - Vampire Weekend ft. Steve Lacy Ca khúc "Flower Moon".

Father of the Bride đánh dấu sự trở lại thành công của ban nhạc indie Mỹ - Vampire Weekend - sau sáu năm ngừng hoạt động. Album kết hợp nhiều thể loại nhạc - Pop, Rock, Hip-hop và Country, phần giai điệu chủ yếu có màu sắc tươi sáng, đem lại cảm giác tích cực. 18 ca khúc được thực hiện tỉ mỉ khiến người nghe chìm đắm trong những sáng tạo âm nhạc: điệu suft-guitar đan xen phong cách cổ điển trong Harmory Hall, giai điệu Hip-hop sôi động trong Sunflower và âm hưởng Nam Phi trong Flower Moon.

The New York Times khen ngợi: "Những ca khúc đều được sáng tạo một cách tinh nghịch và không ngừng nghỉ". David Frickie của Rolling Stone nhận định: "Vampire Weekend bây giờ trông như những gã thông minh nhất, họ sáng tạo ra thứ âm nhạc lộng lẫy và tràn ngập cảm xúc phức tạp".

