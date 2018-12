'Tấm Cám' của Ngô Thanh Vân dự Liên hoan phim Busan

Ngô Thanh Vân khóc khi 'Tấm Cám' không được chiếu tại cụm rạp CGV / Phim 'Tấm Cám' thu hơn 21 tỷ sau ba ngày chiếu

Liên hoan phim quốc tế Busan (Busan International Film Festival, viết tắt: BIFF) - vừa công bố danh sách chọn phim cho kỳ liên hoan lần thứ 21. Trong đó, phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể được mời tham dự một trong những hạng mục của liên hoan mang tên A Window on Asia Cinema (Cửa sổ điện ảnh châu Á).

Ông Kim Ji-seok - Giám đốc Nội dung của liên hoan phim - nhận xét về Tấm Cám: "Phim đạt chất lượng và đáng chú ý, đáp ứng được nhu cầu giải trí không chỉ của khán giả Việt mà cả khán giả bên ngoài quốc gia của các bạn".

Hình ảnh phim "Tấm Cám" được giới thiệu trên website Liên hoan phim Quốc tế Busan.

Đơn vị sản xuất và phát hành phim Tấm Cám cho biết thêm, hiện tại, công ty Kidari Ent - một công ty của Hàn quốc hoạt động trong lĩnh phát hành phim điện ảnh, DVD... - đã mua bản quyền Tấm Cám để phát hành tại thị trường Hàn Quốc.

Phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể thuộc thể loại giả tưởng, dựa trên truyện cổ tích nổi tiếng. Phim có sự tham gia của NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc, NSND Ngọc Giàu, Isaac, Ninh Dương Lan Ngọc, Hạ Vi... Ngoài vai trò đạo diễn, Ngô Thanh Vân đóng một vai trong phim. Sau ba tuần công chiếu, đến nay phim đoạt doanh thu hơn 60 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục trình chiếu trong nước.

Ngoài phim Tấm Cám, bộ phim Thành phố của những tấm gương: Một tiểu sử hư cấu (tên tiếng Anh là: The City of mirrors: A fictional biography) do Trương Minh Quý đạo diễn cũng được mời tranh giải tại hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á.

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2016 sẽ diễn ra tại thành phố biển Busan từ ngày 6 đến ngày 15/10.

"Cửa sổ điện ảnh châu Á" là hạng mục dành riêng cho những tác phẩm điện ảnh mới của các nhà làm phim tài năng và các phim được đánh giá hay nhất trong năm để đại diện xu thế điện ảnh ở khu vực. Năm nay, hạng mục nổi bật này quy tụ 56 tác phẩm của các đạo diễn đến từ: Philippines, Thái Lan, Nepal, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...

Trước đây nhiều bộ phim của Việt Nam đã được giới thiệu với bạn bè quốc tế trong hạng mục này như: Hai bộ phim của Phan Đăng Di là Bi, đừng sợ và Cha và con và..., Đập cánh giữa không trung (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp), Quyên (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình), Dịu dàng (đạo diễn Lê Văn Kiệt)…

Thành lập từ năm 1996 đến nay, sự kiện điện ảnh này luôn nỗ lực tìm kiếm và giới thiệu những nhà làm phim tiềm năng của châu Á. Mỗi năm, đông đảo nhà làm phim nổi tiếng, các diễn viên, những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh hội tụ về Busan để giới thiệu phim, giao lưu, trao đổi về nghề và thúc đẩy các hoạt động của thị trường điện ảnh. Năm ngoái, sự kiện đã đón nhận 302 bộ phim đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 200.000 người tham dự.

Thất Sơn