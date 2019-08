Tài tử The Rock cưới bạn gái lâu năm

Diễn viên Dwayne Johnson kết hôn với ca sĩ Lauren Hashian hôm 18/8 ở Hawaii (Mỹ) sau 12 năm hẹn hò.

Dwayne Johnson đăng bức ảnh anh và vợ mới cưới lên Instagram cùng dòng chú thích: "We do" (Chúng tôi đã cưới). Anh mặc quần Âu và áo sơ mi trắng, đeo một vòng hoa. Cô dâu Lauren Hashian mặc váy ren đuôi cá, cười rạng rỡ bên chồng. Trong một khoảnh khắc khác, The Rock hôn vợ say đắm. Nhiều nghệ sĩ như Tom Brady, Nick Jonas... chúc mừng đồng nghiệp trong phần bình luận.

The Rọc và Lauren Hashian trong lễ cưới bên bờ biển Hawaii (Mỹ). Ảnh: Instagram.

Dwayne Johnson hẹn hò Lauren từ năm 2007, có chung hai con gái. Tài tử cho biết Lauren là hậu phương vững chắc, giúp anh cân bằng cuộc sống. "Mối quan hệ này khiến tôi tự hào nhất. Tôi luôn thầm biết ơn vì gặp được Lauren - người tôi có thể tin tưởng và dành cả phần đời còn lại bên cạnh", tài tử từng nói với ET. Anh nổi tiếng là người yêu thương vợ con.

Dwayne Johnson nhảy pikachu cho con Dwayne Johnson mặc đồ Pikachu nhảy mua vui cho con gái một tuổi. Video: Instagram.

Diễn viên từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với nhà sản xuất phim Dany Garcia. Sau khi chia tay năm 2008, hai người duy trì quan hệ tốt đẹp. Vợ cũ hiện giữ chức giám đốc hãng phim Seven Bucks do Dwayne sáng lập, đồng thời là người đại diện của nam diễn viên. Con gái chung của hai người - Simone (17 tuổi) - vừa vào một trường đại học tại Mỹ.

Dwayne Johnson sinh năm 1972, được biết đến nhiều với nghệ danh The Rock. Anh là cựu đô vật chuyên nghiệp Mỹ. Diễn viên nổi tiếng qua các phim The Game Plan (2007), Race to Witch Mountain (2009), Tooth Fairy (2010)... The Rock đặc biệt được yêu mến nhờ nhân vật Luke Hobbs trong series phim Fast and Furious. Dù là diễn viên tay ngang, anh kiếm tiền giỏi nhất tại Hollywood nhiều năm liên tiếp, theo Forbes.

Thanh Thanh