Tài tử Nhật 72 tuổi ly dị, để phần lớn gia sản cho vợ cũ

Takeshi Kitano nhượng khối tài sản 20 tỷ yen cho bà Mikiko Kitano, đổi lại, ông tự do bên người tình.

Ngày 13/6, Takeshi Kitano thông báo đạt được thỏa thuận ly hôn với vợ - Mikiko Kitano (68 tuổi), sau thời gian dài ly thân. Diễn viên chuyển phần lớn tài sản đứng tên mình, trị giá 20 tỷ yen (khoảng 184 triệu USD), cho vợ cũ, chỉ giữ lại căn nhà trị giá 300 triệu yen (2,8 triệu USD). Takeshi Kitano bắt đầu cuộc sống mới bên người tình của mình là một phụ nữ làm ngoài ngành giải trí, kém ông 18 tuổi.

Diễn viên kiêm đạo diễn Takeshi Kitano.

Một luật sư cho biết Takeshi Kitano muốn nhanh chóng chấm dứt quan hệ hôn nhân với Mikiko Kitano nên nhượng phần lớn tài sản cho vợ cũ. "Ngoài ra, ông ấy làm vậy để bày tỏ cảm ơn cũng như bù đắp cho vợ cũ", luật sư nói.

Takeshi Kitano và Mikiko Kitano quen nhau năm 1978 qua một chương trình hài. Họ đăng ký kết hôn năm 1983, sau ba năm sống chung. Vốn là người dẫn chương trình, Mikiko Kitano từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc gia đình, sinh hai người con. Khi Takeshi Kitano chưa thành danh, bà làm phục vụ khách sạn để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Từ khi nổi tiếng, Takeshi Kitano nhiều lần bị đồn ngoại tình. Năm 2014, ông công khai mối quan hệ với người tình kém 18 tuổi. Cha của bạn gái là một quan chức địa phương ở Nhật Bản. Takeshi Kitano từng nói: "Cô ấy có thể từ bỏ mọi thứ vì tôi".

Trailer phim "Hana-bi" Takeshi Kitano đạo diễn, đóng chính và viết kịch bản cho "Hana-bi".

Takeshi Kitano sinh năm 1947, là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ hài, đạo diễn, MC bậc thầy Nhật Bản. Ông từng đóng Gonin, Tokyo Eyes, Battle Royale: Special Edition, While the Women Are Sleeping... Trong vai trò đạo diễn, Takeshi Kitano thành công với Hana-bi (Fireworks) - tác phẩm đoạt giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice năm 1997. Tác phẩm Beyond Outrage (2012) được giới chuyên môn đánh giá là một trong 10 phim Nhật Bản xuất sắc đầu thế kỷ 21. Năm 2014, cùng đạo diễn Mỹ Tim Burton, Takeshi Kitano được ban tổ chức Liên hoan phim Tokyo trao giải Samurai, nhằm tôn vinh cống hiến của hai nhà làm phim cho điện ảnh.

Như Anh (theo Mtime)