Tài tử Mỹ cứu em bé kẹt trong ôtô

Danny Trejo, chuyên đóng vai phản diện tại Hollywood, chui qua cửa kính vỡ và giải cứu em bé khỏi chiếc xe lật, hôm 7/8 ở Los Angeles, Mỹ.

Theo CNN, nam diễn viên chứng kiến hai chiếc xe đối đầu nhau trên một con phố. Một chiếc xe bị lật ngửa sau vụ tai nạn. Danny phát hiện trong đó một đứa trẻ bị mắc kẹt ở ghế sau và lập tức tìm cách cứu em. "Khi tôi bò vào xe, đứa trẻ đang hoảng loạn. Tôi nói sẽ dùng siêu năng lực để cứu nó. Cả hai cùng hét to từ 'siêu năng lực' trong khi tôi gỡ dây an toàn và lôi đứa trẻ ra khỏi xe", nam diễn viên nói.

Tài tử Danny Trejo. Ảnh: Pinterest.

Sở cảnh sát thành phố Los Angeles cho biết ba nạn nhân của vụ tai nạn đều được chuyển tới bệnh viện và không bị nguy hiểm tính mạng. Theo Danny, nguyên nhân là chiếc xe đi ngược chiều vượt đèn đỏ và đâm vào xe chở cậu bé.

Các vai diễn của Danny Trejo Các vai diễn của Danny Trejo.

Danny Trejo, 75 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thung lũng San Fernando, thành phố Los Angeles (Mỹ). Cha mẹ ông là người nhập cư gốc Mexico. Tuổi trẻ, Danny nhiều lần vào tù ra tội vì nghiện ngập. Năm 1975, ông được một bạn cũ từng ngồi tù chung mời đóng phim và trở nên nổi tiếng với những vai tội phạm, phản diện. Tài tử góp mặt trong nhiều bom tấn Hollywood như Heat (1995), Con Air (1997), Anaconda (1997)... Ở tuổi 75, ông vẫn được nhiều đạo diễn tìm đến và mời đóng phim. Tài tử tham gia gần 20 dự án phim trong năm nay, mới nhất là Dora and the Lost City of Gold - khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 9/8.

Đạt Phan (theo CNN, ABC)