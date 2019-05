Tài tử Hàn nỗ lực làm lại cuộc đời sau tai tiếng nghiện ngập, tù tội

Joo Ji Hoon lấy lại hình ảnh trong mắt khán giả bằng những tác phẩm chất lượng và thái độ cầu thị.

Diễn viên 'Hoàng cung' dùng ma túy / Joo Ji-hoon bị cấm đóng phim vì dùng ma túy

Cuối tháng 4, Forbes Hàn Quốc công bố danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất năm 2019 (Forbes Korea Power Celebrity 2019), nam diễn viên Joo Ji Hoon đứng thứ 40. Thống kê dựa trên bốn chỉ số: lợi nhuận (từ việc đóng phim, bán album, hợp đồng quảng cáo và kinh doanh), tiếp xúc với truyền thông, hoạt động phát sóng và ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Giới chuyên môn nước này nhận định đây là kỳ tích của Joo Ji Hoon sau scandal gây chấn động 10 năm trước. Trên Naver, nhiều người khen ngợi diễn xuất và nỗ lực làm lại cuộc đời của tài tử. Khán giả viết: "Không thể tin được người từng ngồi tù, tàng trữ ma túy lại có thể vực dậy sự nghiệp và vào top sao quyền lực", "Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ đứng lên được", "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Anh ta đã rất cố gắng"...

Diễn viên Joo Ji Hoon.

Joo Ji Hoon tên thật là Joo Young Hoon, sinh năm 1982 tại Seoul (Hàn Quốc). Năm 21 tuổi, khi đang học khoa Thương mại điện tử tại trường Đại học Tongwon, anh được mời làm người mẫu nhờ chiều cao 1,87 m. Tài tử từng đại diện cho các thương hiệu lớn như Calvin Klein, Levi's và Reebok...

Năm 2006, Joo Ji Hoon rẽ ngang phim ảnh, đảm nhận vai thái tử Lee Shin trong phim truyền hình Hoàng cung (Goong, tên khác là Được làm hoàng hậu), đóng cặp người đẹp Yoon Eun Hye. Anh được giới chuyên đánh giá diễn xuất bằng mắt tốt, khiến nhân vật toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút. Tác phẩm đầu tay giúp tên tuổi tài tử lan tỏa châu Á, nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Thái Lan...

Joo Ji Hoon và Yoon Eun Hye gây sốt với vai chính trong phim "Hoàng cung" năm 2006.

Phim truyền hình trinh thám The Devil (2007), dự án điện ảnh Antique (2008) và vở nhạc kịch Don Juan (2009)... có sự góp mặt của Ji Hoon đều gây được tiếng vang. Theo Daum, anh luôn muốn chứng minh mình là diễn viên thực lực, dù thuộc dân "tay ngang".

* Diễn xuất của Joo Ji Hoon trong phim "Hoàng cung"

Joo Ji Hoon và Yoon Eun Hye gây sốt với vai chính trong phim "Hoàng Cung"

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, tháng 4/2009, tài tử vướng nghi vấn sử dụng và tàng trữ ma túy. Ngay khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, Ji Hoon lập tức bị các thương hiệu lớn chấm dứt hợp đồng vì sợ công chúng tẩy chay. Phim The Naked Kitchen có anh đóng vừa quay xong đã bị cấm chiếu. Các đài truyền hình lớn cũng "cấm cửa" tài tử. Sau hầu tòa, anh bị kết án sáu tháng tù giam, một năm quản thúc, 120 giờ phục vụ cộng đồng và phải nộp phạt 360.000 won.

Tháng 2/2010, ngay sau khi mãn hạn tù, diễn viên đăng ký nhập ngũ để trốn tránh dư luận. Naver cho biết khi đó khán giả vẫn công kích Joo Ji Hoon, không đồng tình vì cơ quan chức năng nhẹ tay với "tội đồ".

Sau giải ngũ, trong khi nhiều công ty quay lưng với Ji Hoon, KeyEast Entertainment dang tay chào đón, mời anh ký hợp đồng. Chủ tịch công ty - Bae Yong Joon - cho biết coi trọng tài năng của anh. Công ty lên kế hoạch phát triển sự nghiệp cho Joo Ji Hoon ở cả Hàn Quốc lẫn nước ngoài. Tại Nhật, KeyEast liên kết với công ty Digital Adventure (DA) để tổ chức hoạt động quảng bá cho nghệ sĩ trên kênh truyền hình cáp phát toàn châu Á DATV.

Từ năm 2012 đến 2016, anh đóng nhiều phim như Hoàng đế bất đắc dĩ (I am the King), Marrige Bule, Năm ngón tay (Five Fingers), Lời thú tội (Confession), Mặt nạ (Mask), Đội ngũ danh y (Medical Top Team), Vương triều dục vọng (The Treacherous)... Các tác phẩm đều được đánh giá cao nội dung, quy tụ dàn diễn viên thực lực, tuy nhiên Joo Ji Hoon vẫn bị truyền thông lẫn khán giả lạnh nhạt.

Sự nghiệp của diễn viên khởi sắc khi đóng vai vệ thần Haewonmak trong phim Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới (Along with the Gods: The two worlds) cuối năm 2017. Tác phẩm có kinh phí lên đến 40 tỷ won (hơn 800 tỷ đồng) - thuộc hàng cao nhất màn ảnh Hàn. Nhà sản xuất thu về doanh thu cao gấp đôi và hút 14,4 triệu người đến rạp. Dự án hiện là phim điện ảnh ăn khách thứ ba lịch sử phòng vé nước này.

Phim "Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới" quy tụ dàn diễn viên thực lực. Từ trái qua: Joo Ji Hoon, Ha Jung Woo, và Kim Hyang Gi và Cha Tae Huyn.

Sau thành công của phần một, nhà sản xuất tiếp tục sản xuất phần hai với tên Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng (Along with the Gods: The last 49 days). Phim ra mắt tháng 1 năm ngoái, bán được 12,27 triệu vé - ăn khách nhất năm 2018 và đứng thứ 12 lịch sử phòng vé Hàn. Đạo diễn khen Ji Hoon diễn xuất biến hóa, thể hiện tốt hai tuyến nhân vật đối lập - mãnh tướng lạnh lùng thời Goryeo và vệ thần phụ tá hoạt ngôn, hài hước ở hiện tại.

* Joo Ji Hoon trong "Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng"

Joo Ji Hoon trong "Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng"

Các phim điện ảnh Kế hoạch Bắc Hàn (The Spy Gone North) và Bảy thi thể (Dark Figure of Crime) chiếu trong năm 2018 cũng đem lại cho Joo Ji Hoon nhiều giải thưởng lớn. Truyền thông Hàn gọi Joo Ji Hoon là "Ông hoàng phòng vé", theo Daum.

Về đời tư, Joo Ji Hoon từng hẹn hò nữ ca sĩ Gain (em út nhóm Brown Eyed Girls) trong ba năm, từ năm 2014 đến 2017. Họ bén duyên khi đóng chung MV 19+ và đường ai nấy đi khi Gain công khai gọi bạn trai là "kẻ nghiện ngập" trên mạng xã hội. Theo nguồn tin Dispatch, nam diễn viên cảm thấy không được tôn trọng, đau khổ khi quá khứ bị đào bới, nhất là từ người mình yêu thương.

Trong sự kiện ở Seoul mới đây, tài tử cho biết sẽ tiếp tục sửa chữa lỗi lầm 10 năm trước bằng những tác phẩm chất lượng. Anh cũng mong khán giả công nhận sự cố gắng, thái độ cầu thị và niềm đam mê, nghiêm túc với nghề của anh.

Thanh An