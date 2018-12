Tài tử bom tấn '300' đến Việt Nam

Gerard Butler, ‘người hùng’ không gục ngã

Các trang fanpage của tài tử Gerard Butler đồng loạt đăng ảnh anh chụp cùng nhiều người hâm mộ ở các địa điểm khác nhau của Việt Nam.

Gerard Butler chụp ảnh cùng người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị N.T. là người hâm mộ đã gặp gỡ và có cuộc trò chuyện ngắn với Gerald Butler ở TP HCM chiều 9/4. Chia sẻ với VnExpress, chị cho biết: "Lúc tôi gặp nam diễn viên, anh kể vừa bị mất ví trên chuyến bay tới Sài Gòn".

Trước đó, nhiều người hâm mộ khác cũng khoe được gặp và chụp hình lưu niệm cùng nam diễn viên ở Đà Nẵng và Hội An.

Trước khi tới Việt Nam, Gerard Butler đã đến Trung Quốc dự sự kiện quảng bá bộ phim London Has Fallen. Tuần trước, anh tới thăm Vạn Lý Trường Thành.

Sinh năm 1969 ở Scotland, Gerard Butler chào sân màn ảnh rộng trong phim Tomorrow Never Dies (1997). Năm 2005, nam diễn viên đóng vai nhà vua Leonidas trong bom tấn sử thi 300 của Zack Snyder. Gần đây, tài tử tiếp tục gây chú ý trong loạt phim hành động Olympus Has Fallen và phần hai London Has Fallen.

Hai phim mới của anh - Gods of Egypt và London Has Fallen - ra rạp Việt Nam đầu năm nay.

Thành Long