Tác giả 'Ain't No Sunshine' qua đời

MỹBill Withers - nhạc sĩ của nhiều bài hát nổi tiếng như "Ain't No Sunshine", "Lean On Me" - mất vì bệnh tim, thọ 81 tuổi.

Ngày 3/4, gia đình cố nhạc sĩ thông báo tin buồn qua mạng xã hội: "Bill là người chồng, người cha tận tụy. Một người thích sự cô độc nhưng có trái tim cháy bỏng muốn kết nối thế giới qua thơ ca và âm nhạc. Các ca khúc của ông luôn thuộc về thế giới. Trong lúc tang gia bối rối, chúng tôi mong âm nhạc của ông sẽ xoa dịu nỗi buồn cho người hâm mộ vì sự mất mát này".

Theo AP, Bill Withers qua đời bên vợ và hai con tại nhà riêng ở Los Angeles từ đầu tuần. Nhạc sĩ chống chọi với các bệnh liên quan đến tim mạch nhiều năm qua.

Nhạc sĩ Bill Weathers - cha đẻ nhiều bản hit nổi tiếng như "Ain't No Sunshine", "Lean On Me". Ảnh: The Recording Academy.

Paul Williams - chủ tịch Hiệp hội sáng tác và xuất bản âm nhạc Mỹ - viết trên Twitter: "Chúng ta đã mất đi một nhạc sĩ vĩ đại. Bill là một 'kho tàng' trong lịch sử âm nhạc Mỹ, kết nối nhiều trái tim đồng điệu toàn cầu. Các sáng tác của ông xóa mờ ranh giới các dòng nhạc và thế hệ. Ông ấy là một người tuyệt vời, với khiếu hài hước và lòng trung thực". Rocker Lenny Kravitz, ca sĩ Brian Wilson cùng Ivanka Trump (con gái tổng thống Donald Trump) cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ thương tiếc cố nhạc sĩ trên trang cá nhân.

Bill Withers - tên thật là William Harrison Withers - sinh năm 1938 tại bang West Virginia. Ông bị nói lắp từ nhỏ và thường bị bạn bè trêu chọc, kỳ thị. Năm Bill 13 tuổi, cha ông qua đời, ông chuyển tới sống với bà nội. Bill trải qua 9 năm trong Hải quân Mỹ trước khi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Bill Withers - Ain't No Sunshine Bill Withers hát "Ain't No Sunshine". Video: Youtube.

Năm 1967, Bill chuyển tới Los Angeles, kiếm sống bằng nghề làm bệ bồn cầu ban ngày, tối về nhà viết nhạc. Năm 1971, nhạc sĩ phát hành album đầu tay Just As I Am và ghi dấu ấn trong làng nhạc. Album thành công về thương mại và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình.

Cố nhạc sĩ từng ba lần đoạt giải Grammy với các ca khúc Ain't No Sunshine (1971), Just the Two Of Us (1981) và Lean On Me (1987). Ông từng được vinh danh tại Sảnh Danh vọng Rock And Roll và Sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Mỹ. Các sáng tác của Bill được nhiều danh ca như Barbra Streisand, Michael Jackson, Aretha Franklin... hát và thu âm. Năm 1985, cố nhạc sĩ từng tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn tiếp tục sáng tác và phát hành một số ít tác phẩm cho đến cuối đời.

Nhạc sĩ từng nói trên Rolling Stone năm 2015: "Tôi không phải một nhạc trưởng, nhưng có các sáng tác được nhiều người thuộc lòng. Tôi nghĩ mình làm không tệ với một gã xuất thân nghèo khó từ vùng Slab Fork, West Virginia".

Đạt Phan (theo AP, Guardian)