T.O.P của nhóm Big Bang xuất ngũ

Choi Seung-hyun, nghệ danh T.O.P, hoàn thành nghĩa vụ muộn tám tháng vì bị phạt lao động công ích về tội sử dụng cần sa.

T.O.P nhiều lần vắng mặt ở quân ngũ vì rối loạn hoảng sợ

Ngày 6/7, nam ca sĩ xuất ngũ tại Yongsan Craft Center, Seoul (Hàn Quốc). Theo KoreaBoo, thời gian nghĩa vụ quân sự của anh kéo dài thêm tám tháng vì bị phạt trong vụ án sử dụng cần sa năm 2017.

T.O.P khi xuất ngũ hôm 6/7 với một vết nứt trên môi. Ảnh: OSEN.

Anh viết trên Instagram: "Dù không tự hào về bản thân hoàn thành nghĩa vụ, tôi vẫn muốn thổ lộ sự biết ơn chân thành nhất tới những người hâm mộ đã dành thời gian đến thăm tôi hôm nay. Tôi hứa từ nay thay đổi và đền đáp những tổn thương, thất vọng mình gây ra cho các bạn. Hẹn sớm gặp lại!".

T.O.P bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 2/2017. Cùng năm, tòa án Hàn Quốc kết án ca sĩ hai năm tù treo và phạt lao động công ích vì sử dụng cần sa tại nhà riêng cùng bạn gái Han Seo Hee từ năm 2016. Luật sư của T.O.P cho biết anh bị bạn gái cũ dụ dỗ, đã tránh xa chất cấm từ sau khi chia tay cô.

Nam ca sĩ trở lại trong giai đoạn công ty chủ quản YG Entertainment gặp khủng hoảng sau bê bối tình dục của đồng đội cũ Seungri. Ba thành viên còn lại của Big Bang là G-Dragon, Taeyang, Daesung đang trong quân ngũ.

T.O.P, sinh năm 1987, là nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài hoạt động trong nhóm Big Bang, anh còn đóng một số phim như I Am Sam, Iris, Nineteen... Năm 2016, anh hợp tác cùng Trương Bá Chi trong Out of Control.

Đạt Phan (theo Koreaboo, Just Jared)