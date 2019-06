Suzy bị phạt vì đăng tin thất thiệt cho doanh nghiệp

Tòa yêu cầu ca sĩ Hàn Quốc và hai người khác đền cho ông Lee - giám đốc Once Picture - số tiền 20 triệu won (gần 400 triệu đồng).

Tìm thấy thi thể người đàn ông Hàn trong vụ án Yang Ye Won / Người đàn ông Hàn nghi tự tử vì vụ án lạm dụng tình dục người mẫu

Tại phiên tòa ngày 13/6 ở Seoul, Hàn Quốc, Suzy bị buộc tội đăng tin chưa kiểm chứng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Vụ kiện khởi nguồn từ việc cô gái tên Yang Ye Won tố cáo chủ studio Once Picture lạm dụng tình dục hồi năm 2015. Sau đó, trên trang web của Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc), hai người Hàn Quốc đăng bản kiến nghị, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc, trả công bằng cho Yang Ye Won. Trên trang cá nhân, Suzy cũng đăng lại thông tin bản kiến nghị, với mục đích ủng hộ Yang.

Ca sĩ Suzy.

Dưới sức ảnh hưởng của Suzy, số lượng người ký đơn ủng hộ kiến nghị tăng từ 10.000 tới hơn 170.000. Việc kinh doanh của Once Picture bị ảnh hưởng xấu do hứng chịu chỉ trích, dù giám đốc Lee phủ nhận. Ông nói chỉ tiếp quản studio Once Picture từ đầu năm 2016, nên không phải là nhân vật mà cô Yang đề cập. Người này đã tự tử vào tháng 7/2018 cũng vì những chỉ trích sau lời tố cáo của Yang. Do đó, ông Lee kiện Suzy cùng hai người gửi đơn kiến nghị lên trang web Nhà Xanh.

Luật sư của Suzy nói: "Suzy phải chịu trách nhiệm về phát ngôn. Nhưng cô ấy ở độ tuổi 20 giống Yang Ye Won, chỉ đơn giản bày tỏ cảm thông với một người cùng trang lứa". Phía ca sĩ cho rằng việc bị phạt sẽ giới hạn quyền tự do ngôn luận và sau này người khác không dám lên tiếng trước những bất công trong cuộc sống.

Suzy sinh năm 1994, là thành viên nhóm nhạc Miss A kiêm diễn viên. Người đẹp từng tham gia Cửu gia thư, Yêu không kiểm soát, Khi nàng say giấc... Cô được mệnh danh "tình đầu quốc dân" vì vẻ đẹp trong sáng.

Như Anh (theo Newsen)