Sức hút của trang sức ngọc trai Long Beach Pearl tại quốc tế

Trang sức ngọc trai từng xuất hiện trên nhiều Tuần thời trang quốc tế như Milan (Italy), Paris (Pháp), Seoul (Hàn Quốc)... Hồi tháng 9, trang sức ngọc trai Long Beach Pearl được nhiều người mẫu quốc tế lăng xê trên sàn diễn New York Fashion Week (Mỹ), trong phần giới thiệu bộ sưu tập mới của NTK Công Trí. "Dấu ấn tại New York Fashion Week giúp tôi thỏa mong ước", bà nói. Sau show diễn, thương hiệu tiếp tục hợp tác với Công Trí thực hiện bộ look book, cũng tại New York.