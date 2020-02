Stephen King ngừng dùng Facebook

Tiểu thuyết gia Stephen King xóa trang Facebook vì cho rằng có quá nhiều tin giả, quảng cáo chính trị và không an tâm về khả năng bảo mật.

Ngày 3/2, tác giả It viết trên Twitter sẽ ngừng dùng mạng xã hội Facebook: "Tôi không thoải mái vì 'cơn lũ' tin giả mạo trong các quảng cáo mang tính chính trị trên Facebook. Đồng thời, tôi không tin tưởng khả năng bảo vệ thông tin cá nhân của mạng xã hội này". Trang cá nhân và fanpage của Stephen sau đó bị xóa khỏi Facebook.

Nhà văn Stephen King. Ảnh: Washington Post.

Theo CNN, Stephen không hài lòng với các quảng cáo cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của Donald Trump. Ngày 9/1, đại diện mạng xã hội này cho biết sẽ không cấm các quảng cáo chính trị nhắm tới người dùng. Facebook cũng nổi tiếng với khả năng quảng cáo tiếp cận người dùng một cách chi tiết. Các nhà quảng cáo có thể lựa chọn nhiều đặc điểm nhân khẩu học cụ thể như độ tuổi, giới tính, sở thích, thói quen... để truyền thông điệp tới những người dùng mong muốn.

Stephen King, 72 tuổi, là nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Ông thành danh với các tác phẩm thuộc dòng kinh dị, siêu nhiên như It, The Shining hay Doctor Sleep, đều được chuyển thể thành phim. Stephen trở thành nhà văn chuyên nghiệp từ năm 1967 với cuốn The Glass Floor, đến nay đã có hơn 60 đầu sách được xuất bản.

Trailer It 2 "It" - bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo CNN)