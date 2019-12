Son Ye Jin sánh đôi Hyun Bin

Hàn QuốcHyun Bin và Son Ye Jin khoác tay nhau trong buổi họp báo "Hạ cánh nơi anh" tại khách sạn ở Jongnogu, Seoul trưa 9/12.

Cả hai làm động tác bắn tim và tương tác với nhau suốt sự kiện. Hyun Bin dành nhiều lời khen cho Son Ye Jin, song một lần nữa phủ nhận tin đồn hẹn hò.

"Sau bộ phim The Negotiation (2018), tôi đã mong muốn được làm việc với Son Ye Jin lần nữa. Cô ấy là một diễn viên giỏi và tôi đã học được nhiều điều từ cô ấy. Đóng phim cùng Ye Jin giúp tôi có thêm nhiều ý tưởng và sự hứng thú", Hyun Bin nói. Son Ye Jin cho biết khi nhận kịch bản Hạ cánh nơi anh, cô đã nghĩ ngay đến Hyun Bin. "May mắn chúng tôi gặp lại nhau. Trong phim, cả hai gặp gỡ và nảy sinh chuyện tình sâu sắc, ngọt ngào", cô cho biết.

Son Ye Jin và Hyun Bin tại buổi họp báo phim "Hạ cánh nơi anh". Ảnh: News.

Năm 2018, cả hai đóng chung phim điện ảnh The Negotiation, sau đó vướng tin đồn yêu đương. Hồi đầu năm, cặp sao bị đồn cùng đi du lịch ở Mỹ, Hyun Bin gặp gỡ cha mẹ của Ye Jin ở đây. Công ty quản lý của cả hai cho biết họ đi Mỹ song có mục đích và lịch trình riêng.

Cặp sao tương tác trong sự kiện. Ảnh: VOP.

Trong phim mới - dự kiến phát sóng từ ngày 14/12, Son Ye Jin vào vai Yoon Se Ri - con gái một tài phiệt Hàn Quốc. Một lần nhảy dù, vì biến đổi thời tiết, cô buộc phải đáp xuống Triều Tiên và gặp gỡ Ri Jung Hyuk (Hyun Bin đóng) - một quân nhân. Dù có vợ sắp cưới cũng là con gái một gia đình bề thế, Ri Jung Hyuk đem lòng yêu Yoon Se Ri. Hai người trải qua cuộc tình vừa lãng mạn vừa nhiều nguy hiểm.

Hyun Bin và Son Ye Jin tình tứ Trailer phim "Hạ cánh nơi anh". Video: tvN.

Son Ye Jin sinh năm 1982, được giới chuyên môn đánh giá cao khả năng diễn xuất qua Hương mùa hè, Cổ điển, Và em sẽ đến, Đêm trắng, Tuyết tháng tư, Hải tặc, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi... Đầu năm 2018, Ye Jin bị đồn yêu tài tử Jung Hae In, nữ diễn viên phủ nhận. Hyun Bin bằng tuổi Son Ye Jin, từng đóng Tôi là Kim Sam Soon, Khu vườn bí mật, Nonstop 4, Thu cuối... Hyun Bin từng hẹn hò các diễn viên Song Hye Kyo, Kang So Ra. Anh chia tay Kang So Ra hồi cuối năm 2017.

Hiểu Nhân