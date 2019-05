Sola Aoi: 'Dừng bán phim người lớn, tôi vẫn không thể xóa quá khứ'

Diễn viên Nhật chia sẻ cảm xúc sau khi rút sản phẩm cô đóng khỏi các trang bán hàng online, website phim.

Trên trang cá nhân mới đây, Sola Aoi đăng bài viết "Những phim trong quá khứ", cho hay theo nguyện vọng của cô, các công ty phát hành phim ngừng bán toàn bộ sản phẩm cô từng đóng. Ngoài lý do sắp làm mẹ, cô cho biết: "Tôi giải nghệ đã tám năm, giờ đây chẳng còn ai mua phim tôi đóng nữa".

Sola Aoi chia sẻ ảnh ngắm hoa anh đào gần đây.

Diễn viên tâm sự muốn xóa bỏ quá khứ. "Nhưng ngừng bán phim người lớn, tôi không thể xóa hết mọi thứ. Không có những năm tháng đó thì không có tôi ngày hôm nay. Vì thế, tôi tiếp tục dùng nghệ danh Sola Aoi", cô tâm sự.

Theo quy định của cơ quan chức năng ở Nhật, từ tháng 2/2018, mỗi phim người lớn ở nước này được phép kinh doanh trong 5 năm. Hết thời gian đó, nếu diễn viên đề nghị, đơn vị quản lý sẽ căn cứ tình hình, ngừng bán tác phẩm. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi, tôn trọng nguyện vọng diễn viên.

MV "Bầu trời xanh" của Sola Aoi MV "Bầu trời xanh" của Sola Aoi.

Sola Aoi ngừng đóng phim người lớn từ năm 2011, sau đó chuyển sang phim chính thống, làm người mẫu. Năm 2014, phim Thái Lan I Fine Thank You Love You cô tham gia được công chiếu tại Việt Nam. Ngoài ra, Sola Aoi phát hành nhiều MV hát tiếng Nhật, Trung. Diễn viên kết hôn với một DJ hồi tháng 1/2018, mang song thai, dự sinh vào cuối tháng 4.

Như Anh