‘Silver Landings’ - âm nhạc tươi sáng của Mandy Moore

Album tái xuất làng nhạc của Mady Moore - "Silver Landings" - kể hành trình tìm lại chính mình, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau trong quá khứ.

Mandy phát hành album mới đầu tháng 3, sau hơn một thập kỷ ngừng hoạt động âm nhạc. "Công chúa kẹo ngọt" của Disney theo đuổi dòng nhạc Country pha Rock trong Silver Landings. Các ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu sắc, lắng đọng cảm xúc. Tờ All Music nhận định: "Silver Landings là tác phẩm trưởng thành nhất của Mandy từ trước đến nay".

'When I Wasn’t Watching' - Mady Moore "When I Wasn’t Watching" - đĩa đơn chủ đạo trong album "Silver Landings". Video: Youtube.

Trong album mới, giọng ca Candy trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn để lột tả sức mạnh nội tại trong mỗi người. When I Wasn’t Watching là lời ca sĩ tự hỏi mình sẽ như thế nào khi không có ai xung quanh phán xét. Tiếp nối ca khúc chủ đề đó, Easy Target hát về khoảnh khắc khi đối mặt thất bại trong cuộc sống, bạn buộc phải tự gom nhặt những vụn vỡ để xây dựng lại bản thân. Đĩa đơn mới nhất trong album - Save A Little For Yourself - truyền tải thông điệp khuyến khích mọi người bộc lộ cảm xúc và chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình.

Mandy Moore - Save A Little For Yourself MV "Save A Little For Yourself". Video: Youtube.

"Not all pain is black and blue

Strongest people come unglued

When someone gets the best of you

Don't let them take the rest of you

Save a little for yourself

Never give it all away

Save a little for some help

You know you're gonna need someday"

(Tạm dịch: Không phải nỗi đau nào cũng đều u buồn

Những người mạnh mẽ nhất cũng có khi gục ngã

Khi ai đó lấy đi điều tốt nhất của bạn

Cũng đừng để họ lấy đi tất cả

Giữ lại một chút cho bản thân mình

Đừng cho đi tất cả

Giữ lại một chút để cứu mình

Bạn sẽ lại cần vào một ngày nào đó)



Bên cạnh những bản nhạc truyền cảm hứng sống tích cực, Mandy đưa vào Silver Landings những câu chuyện riêng tư. Forgiveness với tiếng guitar acoustic nhẹ nhàng, ẩn chứa cay đắng của một cuộc hôn nhân thất bại. Mandy hát về những nỗ lực vượt qua quãng thời gian bị kiểm soát cảm xúc, sau đó quyết định tha thứ cho tất cả để được thanh thản.

"Forgiveness, it isn't for you

The forgiveness is for me

It's in the mountains

I've been climbing

And the mark I'm gonna leave"

(Tạm dịch: Sự tha thứ này không phải vì anh

Mà là vì tôi

Vì những ngọn núi tôi sẽ leo lên

Và những dấu chân tôi để lại)

Trong Fifteen, nữ ca sĩ 35 tuổi thể hiện tiếc nuối và trân trọng quãng thời gian thanh xuân. Nổi tiếng sớm khi mới 15 tuổi, cô luôn khao khát có một cuộc sống bình thường vì để lỡ nhiều trải nghiệm giống bạn bè đồng lứa - không tham gia lễ tốt nghiệp, không học đại học. Bây giờ, vẫn như cô gái 15 tuổi năm cũ, Mandy học cách chấp nhận và yêu mọi điều không hoàn hảo của chính mình. Ca khúc cuối cùng của album gửi đến người nghe thông điệp ấm áp: Khi bạn biết yêu bản thân, bạn sẽ có thêm nhiều năng lượng tốt để giúp đỡ người khác.

MV 'Fifteen' - Mandy Moore MV "Fifteen" - Mandy Moore. Video: Youtube. Mandy Moore nổi tiếng từ năm 15 tuổi khi ra mắt bản hit Candy, được mệnh danh là công chúa Disney với hình ảnh ngọt ngào, trong sáng. Vài năm gần đây, Mandy tham gia diễn xuất, giành được đề cử Emmy và Quả Cầu Vàng với vai diễn trong phim truyền hình This Is Us (2016). Từ đầu thập niên 2010, nữ ca sĩ bắt đầu thực hiện album phòng thu thứ bảy với chồng đầu tiên, đồng thời là quản lý - Ryan Adams. Họ cùng sáng tác nhưng Ryan chưa bao giờ sắp xếp cho Mandy thu âm. Hai người ly hôn năm 2016, sau 5 năm chung sống. Nữ ca sĩ từng tố cáo bị chồng cũ bạo hành tâm lý và cản trở sự nghiệp. Năm 2018, cô kết hôn với nhạc sĩ Taylor Goldsmith và hạnh phúc hơn ở cuộc hôn nhân thứ hai. Hai người luôn đồng hành trên chặng đường sáng tác và ca hát. Các ca khúc trong album Silver Landings được cả hai cùng viết. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Rolling Stone: "Taylor thực sự là một trong những người tài năng nhất trên thế giới này. Tôi thấy thật may mắn khi sống chung một mái nhà với anh ấy. Trong 5 năm bên nhau, anh ấy luôn ngồi bên đàn piano hay guitar, nghịch ngợm, luyện tập hoặc viết một bài hát. Chúng tôi cùng sáng tác âm nhạc, anh ấy luôn là người tuyệt vời nhất với tôi".

Thu Thảo (Theo Pitchfork, Rolling Stone)