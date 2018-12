Siêu mẫu Hàn Quốc tới Hà Nội làm DJ

Sau sự kiện Seungri (Big Bang) và Xiumin (EXO) đến Hà Nội để thăm bạn bè và du lịch, các ngôi sao xứ sở kim chi được truyền thông và khán giả Việt Nam quan tâm nhiều hơn. Vào kỳ nghỉ 30/4 này, DJ nóng bỏng - Rana Kim - cũng có lịch trình sang Hà Nội với buổi diễn tại quán bar của vợ chồng Hoa hậu Jennifer Phạm - doanh nhân Đức Hải.

Vẻ ngoài bốc lửa của DJ Rana Kim.

Rana Kim (tên thật Kim Rana) là cái tên quen thuộc trong dòng nhạc EDM (Electronic Dance Music) tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia – vùng lãnh thổ ở châu Á. Trước khi bước chân vào làng giải trí Hàn, cô có thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp Đại học Hanseong. Nhờ chiều cao 1,73 m cùng thân hình gợi cảm, cô còn tham gia một số cuộc thi nhan sắc trong nước và đoạt danh hiệu giải nhất Siêu mẫu Hàn Quốc 2008, giải nhì siêu mẫu châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2010, Rana Kim gia nhập nhóm nhạc nữ Nine Muses và ra mắt album đĩa đơn đầu tay - Let’s Have a Party cùng các thành viên. Mặc dù tên tuổi của nhóm đang được chú ý nhưng năm 2011, Rana quyết định rời Nine Muses vì cô nhận thấy đam mê dành cho nghề DJ nhiều hơn ca hát. Sự nghiệp DJ của cô cũng bắt đầu từ đây.

Cựu thành viên Nine Muses rời nhóm sau một năm hoạt động để theo đuổi sự nghiệp DJ.

Với danh tiếng là cựu thành viên nhóm Nine Muses và ngoại hình nóng bỏng, Rana Kim nhanh chóng nổi lên ở lĩnh vực DJ. Cô từng biểu diễn tại World DJ Festival, Phoenix Park Party và được cộng đồng người yêu nhạc EDM yêu thích. Hiện Rana Kim được xem là một trong những nữ DJ sexy nhất ở Hàn Quốc.

Không giới hạn tên tuổi ở thị trường trong nước, cựu thành viên Nine Muses từng bước chinh phục ra ngoài Hàn Quốc. Cô đang có tour diễn tại Australia, Malaysia, Hong Kong, Đài Loan...

Rana Kim thân thiết với ca sĩ Jay Park.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, nữ DJ Hàn Quốc đã chuẩn bị set biểu diễn đặc biệt trong lần đầu đặt chân đến Hà Nội. Vốn có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Jay Park - cựu thành viên nhóm 2PM, cô cũng ngỏ lời mời anh đi cùng mình. Cả hai từng kết hợp trong một số sản phẩm và tạo được tiếng vang. Tuy nhiên, thông tin Jay Park sang Hà Nội vẫn chưa được ban tổ chức xác nhận.

Nguyên Minh