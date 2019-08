'Siêu mẫu đắt giá nhất Trung Quốc' hủy hợp tác với Coach

Người mẫu Lưu Văn (Liu Wen) tẩy chay thương hiệu thời trang xa xỉ Mỹ - Coach - vì thiết kế có ý Hong Kong, Đài Loan là quốc gia.

Ngày 12/8, các thiết kế của Coach in tên thành phố kèm quốc gia được nhiều người chia sẻ trên Weibo. Nhà mốt in tên "Bắc Kinh, Trung Quốc" một hàng còn Hong Kong được in riêng biệt một hàng, tên thành phố Đài Bắc được in cùng hàng với Đài Loan. Trên trang web, Coach xếp Hong Kong, Đài Loan, Macau là quốc gia.

Siêu mẫu Lưu Văn. Ảnh: Coach.

Thông qua luật sư, Lưu Văn (Liu Wen) cho biết hủy hợp đồng làm đại sứ hình ảnh của Coach. Sự việc vào top tìm kiếm nổi bật nhất Weibo, hàng trăm nghìn bình luận phản đối nhà mốt, kêu gọi tẩy chay vì "không tôn trọng người Trung Quốc". Diễn viên Quan Hiểu Đồng - người đại diện của Coach tại Trung Quốc - cũng cho biết không hợp tác với nhà mốt.

Lưu Văn trình diễn Versace Lưu Văn trình diễn thiết kế năm 2019 của Versace. Video: Versace.

Theo Appledaily, so với các diễn viên, người mẫu Lưu Văn chịu ảnh hưởng nhiều hơn sau quyết định hủy hợp tác với thương hiệu quốc tế vì công việc của cô chủ yếu ở nước ngoài. Người đẹp thường xuyên trình diễn cho các thương hiệu vướng ồn ào "không tôn trọng Trung Quốc" như Givenchy, Versace.

Cô sinh năm 1988 ở tỉnh Hồ Nam, gia nhập làng mốt năm 2006. Theo Elle, Lưu Văn xác lập vị trí quan trọng trong làng mốt quốc tế khi là người mẫu gốc Á đầu tiên là đại sứ thương hiệu mỹ phẩm Estee Lauder. 5 năm qua, cô là chân dài châu Á duy nhất trong danh sách 10 người mẫu thu nhập cao nhất, do Forbes công bố.

Qua Weibo, Coach xin lỗi người Trung Quốc, cho rằng đây là sai lầm nghiêm trọng. Hãng sẽ ngừng bán sản phẩm liên quan và sửa cách trình bày tên thành phố trên trang web.

Mẫu áo của Coach khiến người Trung Quốc nổi giận. Ảnh: Weibo.

Cùng ngày, mẫu áo với cách in tên thành phố tương tự của Givenchy (thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp) cũng bị người Trung Quốc phát hiện. Ca sĩ kiêm diễn viên Dịch Dương Thiên Tử nói hủy hợp đồng quảng bá cho Givenchy. Trên Instagram của Coach và Givenchy, nhiều người Trung Quốc yêu cầu thương hiệu xin lỗi.

Givenchy cũng có thiết kế tương tự.

Hôm 11/8, hãng thời trang Italy - Versace - xin lỗi người Trung Quốc vì thiết kế mang ý nghĩa Hong Kong, Macau là quốc gia độc lập đồng thời cho biết sẽ ngừng bán và tiêu hủy mẫu áo trên toàn thế giới. Diễn viên Dương Mịch cho biết hủy hợp đồng quảng cáo với Versace.

Hong Kong, Macau từng là thuộc địa của Anh, Bồ Đào Nha, lần lượt được chuyển giao về Trung Quốc năm 1997, 1999 và cùng hưởng quy chế "Một nước hai chế độ". Tình hình chính trị ở Hong Kong đang bất ổn khi người dân ở đây liên tục biểu tình, đình công vì dự luật dẫn độ sửa đổi "Người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau về vấn đề hình sự". Dân Hong Kong lo ngại luật này sẽ khiến cư dân có thể trở thành nạn nhân của một hệ thống pháp lý khác. Nhiều người gọi đây là động thái thân Bắc Kinh và bày tỏ nghi ngờ về tính công bằng và minh bạch của hệ thống tư pháp Trung Quốc đại lục.

Tình hình chính trị giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng căng thẳng. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Như Anh