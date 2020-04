Selena Gomez mắc chứng rối loạn lưỡng cực

MỹNữ ca sĩ Selena Gomez cho biết cô được chẩn doán mắc chứng rối loạn lưỡng cực trong cuộc trò truyện trực tuyến với Miley Cyrus.

Tối 3/4, Miley Cyrus tổ chức buổi trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ trên Instagram với khách mời là Selena Gomez. Trong cuộc hội thoại 20 phút, Selena cho biết mới phát hiện bị chứng rối loạn sau khi đi khám tại một bệnh viện McLean ở Massachusetts.

Selena Gomez chụp ảnh thời trang hồi tháng 1. Cô thừa nhận được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực (một triệu chứng gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn - hưng cảm - sang cảm xúc ức chế - trầm cảm - có tính chu kỳ). Ảnh: WJS Magazine.

"Những năm qua, tôi trải qua nhiều biến cố. Việc mắc bệnh giúp tôi nhận ra nhiều điều. Gia đình tôi từng có người mắc bệnh tâm thần. Tôi sống tại Texas và người ở đấy ít nói về vấn đề này. Bạn phải tỏ ra bình thường. Tôi thấy sự tức giận trong mọi người khi phải che giấu điều đó. Khi tôi mắc bệnh, tôi muốn tìm hiểu về nó và điều đó xóa tan nỗi sợ", Selena nói.

Cô cũng khuyên khán giả chấp hành nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội của chính phủ vì Covid-19. Nữ ca sĩ nói mọi người cần đoàn kết và nghĩ đến những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Hôm 31/3, Selena cho biết tặng máy thở và khẩu trang cho bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles, nơi cô từng phẫu thuật ghép thận vì bệnh lupus năm 2017.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Trong quá khứ, cô và Justin Bieber nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi chấm dứt tình cảm vào năm 2018. Cuộc chia tay khiến hai người suy sụp, đều phải tìm tới sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Sau khi chia tay, Justin yêu Hailey Baldwin và nhanh chóng đăng ký kết hôn. Selena Gomez cho biết không hẹn hò ai suốt hai năm qua.

Tháng 1, cô tái xuất làng nhạc với Rare - album mới nhất từ sau Revival (2015). Single đầu tiên - Lose You To Love Me - phát hành tháng 10/2019. Ca khúc mang lại thứ hạng No.1 Billboard đầu tiên cho Selena.

Selena Gomez - Lose You to Love me MV "Lose You To Love Me" của Selena Gomez. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo AP)