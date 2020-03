Selena Gomez hát về sự mạnh mẽ

Ca sĩ Selena Gomez biểu diễn vũ đạo quyến rũ, hát về tinh thần tự do, mạnh mẽ trong MV mới - "Dance Again".

Dance Again ra mắt hôm 26/3, thuộc album mới nhất - Rare. Trong MV, Selena xuất hiện với kiểu tóc mới bồng bềnh, mặc váy lụa tôn hình thể. Trên nền nhạc điện tử sôi động, nữ ca sĩ thể hiện vũ đạo thu hút, toát lên tinh thần mạnh mẽ. Dance Again là lời động viên tìm lại bản thân, vượt qua những tổn thương về tâm lý để cho mình cơ hội hạnh phúc.

Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19, Dance Again động viên tinh thần người nghe mạnh mẽ hơn. Trên Instagram cá nhân, giọng ca The Heart Wants What It Wants viết: "Có chút kỳ cục khi phát hành một ca khúc vui vẻ trong khoảng thời gian nặng nề này, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một cách nhắn nhủ dễ chịu rằng chúng ta sẽ sớm cùng nhau vượt qua đại dịch".

Selena Gomez ra MV 'Dance Again' MV "Dance Again" - Selena Gomez. Video: Youtube.

Trên Youtube, phần giới thiệu của ca khúc dẫn đường link gian hàng trực tuyến bán những món đồ có slogan "Dance Again" của Selena. Nữ ca sĩ ủng hộ một phần doanh thu từ những sản phẩm này cho quỹ cứu trợ MusiCare Covid-19, giúp đỡ các nghệ sĩ gặp khó khăn tài chính do dịch bệnh.

Những ngày này, Selena Gomez ở nhà tự cách ly, chơi cùng thú cưng Daisy - chú chó cô nhận nuôi trong tuần trước. Cô khuyến khích mọi người ở nhà, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nữ ca sĩ cũng giới thiệu series phim trên Netflix, trò chơi và sách cho mọi người giải trí trong thời gian này.

Selena Gomez - Lose You to Love me MV "Lose You To Love Me" - Selena Gomez. Video: Youtube.



Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Trong quá khứ, cô và Justin Bieber nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi chấm dứt tình cảm vào năm 2018. Gần đây, cô tái xuất làng nhạc với Rare - album mới nhất từ sau Revival (2015). Single đầu tiên - Lose You To Love Me - phát hành tháng 10/2019. Ca khúc mang lại thứ hạng No.1 Billboard đầu tiên cho Selena.

Thu Thảo (theo Hollywoodlife)