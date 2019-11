Selena Gomez bị chê hát phô

MỹLần đầu diễn live sau hai năm, Selena Gomez bị khán giả nhận xét hát chênh phô khi mở màn lễ trao giải âm nhạc Mỹ (AMAs).

Selena trình diễn bản hit mới Lose You to Love Me trên sân khấu, tối 24/11 (giờ địa phương). Theo Yahoo, nữ ca sĩ 27 tuổi bị chê hát phô, thiếu kỹ thuật. "Có phải tôi là người duy nhất thấy thất vọng với Selena? Với một tiết mục mở màn, cô ấy hát sai nốt nhiều và giọng yếu", một khán giả bình luận trên Twitter.

Selena Gomez - Lose You to Love me tại AMAs Selena Gomez hát "Lose You to Love Me" mở màn AMAs 2019. Video: Twitter.

Nhiều người hâm mộ bênh vực Selena, cho rằng nữ ca sĩ lo lắng sau hai năm không đứng trên sân khấu. "Hãy tưởng tượng rời xa làng nhạc hai năm và trở lại với tiết mục mở màn trong lễ trao giải âm nhạc lớn nhất Mỹ. Thời gian qua, cô ấy trải qua nhiều vấn đề sức khỏe cả thể xác và tinh thần. Selena không có màn diễn như mong đợi nhưng nó cũng không đến nỗi tệ", một người dùng bình luận.

Nhiều người nói việc hát ca khúc gợi nhiều kỷ niệm cá nhân như Lose You to Love Me cũng khiến cô bị tâm lý khi diễn. Bài hát mới của Selena được viết về mối tình cũ của nữ ca sĩ. Nhiều người hâm mộ cho rằng nó nói về Justin Bieber, người mới lấy vợ hồi cuối tháng 9. Selena Gomez cũng biểu diễn ca khúc mới Look At Her Now trong chương trình.

Selena Gomez trên thảm đỏ AMAs. Ảnh: Reuters.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim Wizards of Waverly Place (2007), Another Cinderella Story, Princess Protection Program (2008) Ramona and Beezus (2010), Spring Breakers (2013). Hai album đơn ca của cô đều từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ. Đầu tháng 11, Lose You to Love Me trở thành ca khúc đầu tiên của Selena đứng nhất bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đạt Phan (theo Yahoo)