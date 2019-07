Sayuri - 'cô' chó nổi tiếng vì đóng phim cùng Brad Pitt

Sayuri từng được nhận giải thưởng tại liên hoan phim Cannes và mang về hàng nghìn USD cho chủ.

Chó pitbull trong phim Quentin Tarantino đoạt giải ở Cannes

Once Upon A Time In Hollywood - bộ phim mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino ra rạp tại Mỹ vào ngày 26/7. Trong ba ngày cuối tuần, phim thu về hơn 40,4 triệu USD - doanh thu mở màn cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ đạo diễn Pulp Fiction từng đạt được. Theo USA Today, bên cạnh dàn sao hạng A như Brad Pitt hay Leonardo DiCaprio, "cô" chó Sayuri là cái tên được đông đảo khán giả yêu thích.

Sayuri trong vai Brandy - thú cưng của nhân vật Cliff Booth (Brad Pitt đóng). Ảnh: USA Today.

Sayuri - ba tuổi - là con chó cái thuộc giống Pitbull Mỹ. Sayuri hiện sống cùng ông bà chủ Matt và Monique Klosowski tại một trang trại chó ở thành phố Wilmington, bang Delaware (Mỹ). Mùa xuân năm 2018, chủ của Sayuri nhận điện thoại từ một hãng phim nói họ đang tìm một con Pitbull được huấn luyện để tham gia dự án mới.

"Lần đầu tiên trong 15 năm nuôi chó, tôi nhận được lời đề nghị từ Hollywood" - ông Matt Klosowski nói với USA Today - "Tôi đã nghĩ đó là một trò đùa cho đến khi một vài người đến tận trang trại và đưa ra bản hợp đồng hàng nghìn USD. Họ chọn Sayuri và một chú chó khác tên Cerberus để đóng thế cho nó".

Theo ông Matt, hai người không được tiết lộ thông tin về bộ phim. Hai chú chó được đưa tới California ngay sau khi ký hợp đồng. Công đoạn sản xuất kéo dài tới tháng 2 năm nay. Khi biết Sayuri sẽ góp mặt trong phim của Quentin Tarantino, vợ chồng Matt cho biết thấy hãnh diện vì đã hâm mộ ông từ lâu.

Sayuri có vai diễn đầu tay trong bộ phim thứ 10 của đạo diễn Quentin Tarantino, đóng cùng các sao hạng A như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Ảnh: USA Today.

Sau ngày ra rạp, vai diễn Brandy nhận nhiều lời khen từ giới phê bình và khán giả. Cây viết Laura Bradley của Vanity Fair gọi Sayuri là "người hùng" trong Once Upon A Time In Hollywood: "Chó Brandy là biểu tượng cho mặt tốt của nhân vật Cliff (Brad Pitt đóng). Trong phim, Cliff là một kẻ từng bị buộc tội giết người, ham gây lộn. Mỗi khi về nhà, gã gặp Brandy và trở thành một con người khác. Con chó Pitpull màu nâu luôn kiên nhẫn chờ Cliff mỗi bữa tối. Cliff là kẻ thất bại nhưng nhân vật này chứng tỏ mình là một nhà huấn luyện chó tài ba và giàu tình cảm. Dù là nhân vật phụ, Brandy đóng vai trò quan trọng trong ý tưởng của Quentin, đặc biệt là cảnh hành động cuối phim".

Nhà phê bình cũng khen ngợi sự nghe lời và biểu cảm khuôn mặt của Sayuri. "Qua vai diễn, con chó cho thấy được huấn luyện một cách bài bản. Brandy ngồi yên chờ đợi chủ chuẩn bị bữa tối - chỉ tiến gần bát ăn khi được sự cho phép từ Cliff... Trong các cảnh cận, Sayuri lột tả chân thực những cách giao tiếp của loài chó với chủ. Nó thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn. Tôi hy vọng Sayuri được đoàn phim thưởng xứng đáng với màn thể hiện đó", Laura viết trong bài cảm nhận phim.

Trailer Once Upon a Time in Hollywood Trailer "Once Upon A Time In Hollywood". Phim ra rạp ngày 9/8 tại Việt Nam.

Không chỉ lĩnh cát-xê hàng nghìn USD, Sayuri cũng là diễn viên đầu tiên nhận giải thưởng chuyên môn trong đoàn phim Once Upon A Time In Hollywood. Hồi tháng 5, đạo diễn Quentin Tarantino từng thay mặt Sayuri nhận giải thưởng "Palm Dog" tại LHP Cannes. Giải gồm một chiếc vòng cổ bằng da khắc chữ "Palm Dog" (một cách chơi chữ với từ Cành Cọ Vàng - Palme d'Or), trao tặng cho các con chó hoặc đàn chó có màn thể hiện tốt nhất tại LHP.

Đạo diễn từng hai lần đoạt giải Oscar cũng dành lời khen ngợi cho "thú cưng" của đoàn phim. "Khi dựng phim, tôi phát hiện Sayuri là một diễn viên xuất sắc. Trên màn ảnh, nó thể hiện nhiều biểu cảm rất cảm động. Những hình ảnh đó khiến đoàn phim quên đi sự căng thẳng và mệt mỏi trong quá trình sản xuất", Quentin nói với Hollywood Reporter hồi tháng 5.

Đạo diễn Quentin Tarantino thay mặt Sayuri nhận giải "Palm Dog" tại LHP Cannes hồi tháng 5. Ảnh: Hollywood Reporter.

Sau khi hoàn thành bộ phim, ông bà chủ từng ngỏ ý tặng Sayuri cho Brad Pitt như món quà kỷ niệm. "Tôi nghĩ nó sẽ rất hạnh phúc nếu được chuyển đến cùng anh ấy", ông Matt nói với USA Today. Tuy vậy, Sayuri hiện đã trở về sống tại trang trại cùng gia đình mình.

Đạt Phan (theo USA Today, Vanity Fair)