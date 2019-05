Sáu giờ biến diễn viên Slovakia thành Dạ Vương 'Game of Thrones'

Vladimír Furdík phải ngồi yên suốt nhiều giờ, mất thêm 30 phút mặc trang phục, đồng thời rèn luyện không chớp mắt thời gian dài cho vai diễn.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập ba mùa cuối Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) khép lại khi Dạ Vương - thủ lĩnh loài Bóng Trắng - bị Arya Stark giết. Tình tiết cũng chấm dứt hành trình của nhân vật phản diện gây chú ý series. Sau tập này, nhiều báo Âu Mỹ quan tâm đến diễn viên đóng Dạ Vương. Anh tên thật là Vladimír Furdík - cascadeur trong nhiều tác phẩm Hollywood.

Hậu trường cascadeur Slovakia hóa Dạ Vương 'Game of Thrones' Hậu trường các cảnh quay của Dạ Vượng.

Trên Vulture, diễn viên Slovakia kể quá trình hóa Dạ Vương. Anh phải hóa trang sáu giờ, mặc trang phục trong 30 phút trước khi ra trường quay. Có đến 25, 30 người giúp anh chuẩn bị. Ở mùa sáu và bảy, trang phục gây khó chịu cho Furdík bởi phần trước và sau bằng kim loại. "Tôi xin đạo diễn khắc phục vì bị kim loại làm lạnh, đồng thời khó di chuyển. Ở mùa tám, họ thay bằng một miếng da trông giống kim loại".

Trên trường quay, với đặc thù không chớp mắt của nhân vật, Furdík cũng phải tập khả năng này. "Điều đó thật khó. Nhưng nếu tập trung tâm trí vào nó, bạn có thể làm được. Đó là do tập luyện". Đội kỹ xảo thêm vào một số hiệu ứng băng tuyết để Dạ Vương trông đáng sợ hơn.

Diễn viên Vladimír Furdík.

Dạ Vương là nhân vật không có thoại, ít biểu cảm khiến khán giả khó đoán tính cách thật. Tuy nhiên, Furdík cho biết động cơ chính của hắn là báo thù. Mỗi khi ghi hình, anh nghĩ đến chuyện này để nhập tâm hơn.

Ở cao trào, khi Dạ Vương tiến đến chỗ Bran Stark, đạo diễn Miguel Sapochnik yêu cầu Furdík tưởng tượng nhân vật kia là chiếc bánh. Nhà làm phim muốn anh liên tưởng đến cảm giác sắp chiếm được một thứ mình thèm muốn mà không phải chiến đấu gì (do Bran Stark bị liệt chân, không thể kháng cự). Cảnh Dạ Vương bước đi mất nhiều đúp - mỗi lần là một dáng đi khác nhau - đến khi đạo diễn hài lòng.

Dạ Vương che ô cho Bran Stark trên phim trường "Game of Thrones".

Tập ba mùa cuối Game of Thrones tốn đến ba tháng ghi hình và một tháng chuẩn bị. Trên Hollywood Reporter, Furdík cho biết đây là công việc khó khăn nhất anh từng đảm nhận. Trước mỗi cảnh, anh và các diễn viên đóng cùng phải họp nhiều lần để bàn các diễn biến.

Đoạn Dạ Vương chết là một trong những cảnh khiến Furdík gặp khó nhất. "Trời lạnh và mưa. Maisie Williams (vai Arya) đeo dây và nhảy nhiều lần. Có lẽ phải đến 15 đúp. Khi Dạ Vương chộp lấy Arya, tôi phải khéo léo để không làm cô ấy chấn thương. Tôi cũng không dễ diễn cảnh làm hại cô ấy do ngoài đời chúng tôi thân thiết. Cả tôi và Maisie đều gặp áp lực và tốn nhiều năng lượng".

Vladimír Furdík thân thiết với Maisie Williams trên phim trường.

Vladimír Furdík sinh năm 1970, hoạt động gần 30 năm chủ yếu với vai trò đóng thế trong The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, John Carter, Skyfall... Trong Thor: The Dark World, anh đóng cảnh hành động của nhân vật phản diện Malekith.

Furdík hóa Dạ Vương từ mùa sáu Game of Thrones, khi Richard Brake - diễn viên đóng trước đó - rời series. Trên Hollywood Reporter, anh cho biết đây không phải lần đầu mình "chết" trong series. "Ở Hardhome (tập tám mùa năm), tôi là tên Bóng Trắng bị Jon Snow giết. Sau đó, họ gọi điện, mời tôi đóng Dạ Vương và tôi nhanh chóng gật đầu". Vai diễn khiến Furdík được nhiều khán giả quan tâm, bình luận trên trang cá nhân của anh.

Sau cái chết của Dạ Vương, cục diện Game of Thrones biến chuyển lớn. Daenerys (tức Mẹ Rồng) và Jon Snow tiến về phía Nam để tấn công nữ hoàng Cersei Lannister. Tuy nhiên, lực lượng của bộ đôi thiệt hại nặng sau đại chiến mùa đông, còn Cersei có thời gian chuẩn bị dài hơn. Tập bốn mùa cuối sẽ phát sóng sáng 6/5 (giờ Việt Nam).

