Sarah Jessica Parker tái xuất với 'Sex and The City 3'

Dàn mỹ nhân 'Sex & The City' sau 18 năm

Tờ Radar cho hay Sarah Jessica Parker là người cuối cùng trong bộ bốn mỹ nhân gắn liền thương hiệu hài ăn khách xác nhận tham gia dự án mới. Trước đó, cô chưa nhận lời vì không thích cách mô tả nhân vật của mình ở độ tuổi quá trung niên. Sau khi kịch bản được chỉnh sửa, người đẹp U60 đồng ý trở lại. Đây là dự án đánh dấu lần tái xuất của Sarah Jessica Parker sau series truyền hình có nhan đề Divorce.

Sarah Jessica Parker trở lại phần ba phim điện ảnh "Sex and The City".

Sex and The City ban đầu là loạt phim truyền hình phát sóng từ năm 1998 đến 2004 với tổng cộng 94 tập. Nội dung xoay quanh cuộc sống và tình yêu của bốn phụ nữ New York. Sarah Jessica Parker vào vai Carrie Bradshaw - cây viết về tâm sinh lý cho một tạp chí. Cô luôn đặt ra những câu hỏi về tình dục và đi phỏng vấn người dân thành phố. Như những cô bạn gái của mình, Carrie vướng vào đủ thứ rắc rối liên quan đến tình cảm và loay hoay thoát khỏi mê hồn trận của những mối quan hệ. Mối tình phức tạp giữa cô và Mr. Big là trung tâm câu chuyện.

Sex and The City sau đó trở thành dấu mốc màn ảnh nhỏ Mỹ khi giành bảy giải Emmy trong số 54 đề cử, tám giải Quả Cầu Vàng trong số 24 đề cử. Năm 2007, series được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 phim truyền hình hay nhất mọi thời đại. Sau thành công của loạt truyền hình, êkíp sản xuất quyết định làm hai phần phim điện ảnh vào năm 2008 và 2010. Tuy nhiên, phần hai bị coi là thất bại nặng nề về mặt nội dung khi nhận bảy đề cử Mâm xôi vàng, trong đó có hạng mục "Phim truyện dở nhất".

Sarah Jessica Parker gắn liền tên tuổi với nhân vật Carrie Bradshaw.

Với sự trở lại của bộ tứ mỹ nhân tên tuổi, Sex and The City 3 dự kiến khởi quay trong mùa hè 2017.

