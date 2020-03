Sao Việt ủng hộ phụ nữ biết làm đẹp bản thân

Hồng Diễm, Hà Anh, Phạm Quỳnh Anh... kêu gọi phụ nữ cần ý thức chăm chút cho ngoại hình bên cạnh thiên chức làm mẹ, làm vợ vốn có.

Vừa là người của công chúng, vừa đảm đương vai trò người mẹ người vợ trong gia đình nhưng mỗi lần xuất hiện, Hồng Diễm đều mang đến năng lượng tích cực cho người đối diện. Diễn viên Hoa hồng trên ngực trái tâm niệm: "Phụ nữ nên yêu bản thân mình trước khi yêu một ai khác". Yêu ở đây chính là biết chăm sóc, làm đẹp, chiều chuộng bản thân.

Cũng như Hồng Diễm, siêu mẫu Hà Anh nhận định sự yêu thương bản thân mang lại cho người phụ nữ sự tự tin, can đảm để "lột xác" trở nên xinh đẹp, may mắn và hạnh phúc hơn. Cô cũng bày tỏ sự ấn tượng với thông điệp "Yêu bản thân không ngại thay đổi" mà thương hiệu 82Xmang đến cho phụ nữ Việt. Đó là lý do bà mẹ một con trở thành đại sứ thương hiệu của sản phẩm với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực tới những người phụ nữ khác.

Sau đổ vỡ hôn nhân, mẹ hai con Phạm Quỳnh Anh càng thấm thía hơn việc yêu thương, chăm sóc cho bản thân. "Mình phải đủ tốt, phải biết yêu mình thì mới biết yêu người, có thực tâm cảm thấy hạnh phúc thì mới lan tỏa niềm hạnh phúc đó tới những người xung quanh", cô chia sẻ.

Phạm Quỳnh Anh và Hà Anh là những bà mẹ luôn biết cách dành thời gian và sự nâng niu cho bản thân mình. Đó cũng là lý do 82X lựa chọn hai người đẹp làm gương mặt đại diện đề truyền tải thông điệp "Yêu bản thân, không ngại thay đổi".

Là một beauty blogger, Primmy Trương khẳng định bản thân không ngừng thay đổi để có một cơ thể khỏe đẹp. Một trong lựa chọn của cô là nước uống làm đẹp da 82X từ Nhật Bản. Cô nàng cho biết thương hiệu này chiếm được cảm tình của nhiều tín đồ làm đẹp nhờ giá trị truyền tải ý nghĩa: Là phụ nữ hãy biết cách trân trọng và nâng niu bản thân. Hot girl Chi Hoàng cũng là một trong những tín đồ của nước uống đẹp da82Xsau một lần tình cờ sử dụng.

Người mẫu Chúng Huyền Thanh chưa bao giờ phủ nhận việc may mắn sở hữu ngoại hình ưa nhìn giúp cô có cuộc sống và công việc thuận lợi như hiện tại. Tuy nhiên, người đẹp luôn tự nhủ không ngừng phấn đấu vì nhan sắc hay tri thức đều cần được trau dồi, chăm sóc thường xuyên. Huyền Thanh tiết lộ một trong những thói quen của cô là sử dụng nước uống làm đẹp da có chứa Placenta của 82XSakura Placenta - một thương hiệu Nhật Bản.

Beauty blogger Primmy Trương và người mẫu Chúng Huyền Thanh là những cô gái không ngừng phấn đấu để hoàn thiện mình, trong đó có việc yêu bản thân, làm đẹp mỗi ngày.

82X nước uống đẹp da được sản xuất bởi công nghệ thủy phân collagen Kosoteki, công nghệ cô đặc Placenta tới 50 lần. 82X phiên bản mới vừa ra mắt còn sở hữu tác động trẻ hóa da gấp 2 lần nhờ khả năng hấp thu cao, đồng thời mang đến vóc dáng thon gọn cho phái đẹp với thành phần men Peptide, 82 thực vật lên men có tác dụng tăng cơ, giảm mỡ, duy trì cơ thể thon gọn.

Nước uống đẹp da cao cấp Nhật Bản 82X.

