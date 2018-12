Sao Việt trễ chuyến bay, chật vật di chuyển trong trận mưa bão Usagi

Hàng trăm ôtô chết máy trên đường ngập ở Sài Gòn / Nhiều máy bay không thể đáp xuống Tân Sơn Nhất

Áp thấp nhiệt đới sau bão Usagi làm ít nhất 40 tuyến đường ở TP HCM ngập nặng. Mưa bão làm chậm trễ lịch trình bay của nhiều nghệ sĩ. Sáng 26/11, Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chia sẻ hình ảnh vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất kèm dòng chú thích: "Cuối cùng cũng về được đến nhà bình yên, cảm tạ ơn trên". Hoài Linh kể vì thời tiết xấu, máy bay của anh buộc phải hạ cánh tạm xuống sân bay Thái Lan. Các hành khách phải chờ ở Thái hơn một giờ đồng hồ sau đó mới bay về Việt Nam.

H'Hen Niê cũng bị lỡ việc vì không bay được vào chiều 25/11.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 17h ngày 25/11, Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ đến 23h, cô vẫn chưa thể lên máy bay. Tuy nhiên, người đẹp vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì theo cô, bay trong mưa bão không an toàn. Ngoài ra, tập mới của serie Đường đến vương miện Miss Universe của hoa hậu vào tối qua được dừng lại để cô tập trung hướng về người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhiều nghệ sĩ ở TP HCM cũng phải chật vậy xoay xở trong đêm mưa kỷ lục. Đêm thứ ba trong chuỗi chương trình âm nhạc The Master Of Symphony diễn ra ở nhà hát Hòa Bình. Vì ảnh hưởng của bão số Usagi, khán giả và nghệ sĩ phải vượt mưa gió và đường ngập mới đến được sân khấu. Trước mỗi phần biểu diễn, Mỹ Tâm, Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Hà Anh Tuấn đều gửi lời cám ơn người xem đã không ngại thời tiết khó khăn. Dù vậy, lượng khán giả thưa thớt hẳn so với hai đêm diễn trước.

Mỹ Tâm vật lộn cả đêm trong trận mưa lũ lịch sử Mỹ Tâm tạm biệt fans ra về sau buổi trình diễn. Cô bị ốm nặng từ mấy ngày trước nhưng vẫn tham gia đầy đủ các đêm nhạc. Chị Linh, trợ lý ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ: "Để đến được điểm diễn là một điều khó khăn. Nước ngập từ đường Lê Văn Sỹ, Kỳ Đồng. Khi xe đến được bùng binh đường Ba tháng Hai, gần điểm diễn thì đường bị tắc. Chúng tôi phải vòng qua đường Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, đến đoạn Lê Hồng Phong, cả con đường ngập sâu, tối om và vắng hoe nên chúng tôi sợ không dám vào. Phải đợi một vài chiếc ô tô chạy tới, chúng tôi mới đi theo họ".

Nhà hát Hòa Bình tối 25/11 ngập trong nước. Ảnh: Đại Ngô.

Khi Mỹ Tâm đã đến nơi, cả sân ngoài của nhà hát Hòa Bình đều ngập trong nước. Tuy nhiên, nhờ có lối đi riêng, cô chỉ phải xắn váy, lội bộ một đoạn để đến hậu trường. Dù đến khá muộn, ca sĩ vẫn kịp biểu diễn.

Làm MC đêm nhạc, sau khi chương trình kết thúc, Á hậu Hoàng Oanh đánh liều lội bộ một cây số trong mực nước dâng cao hơn nửa người để tìm chỗ đón taxi. "Nghĩ lại, tôi thấy rất ân hận vì cứ muốn về ngay để mai còn đi làm sớm. Cây lớn ngã đổ, bảng hiệu bể nát, dây điện nổi lềnh bềnh, tôi vừa đi vừa cầu Trời Phật phù hộ cho mình và mọi người được bình yên. Về đến nhà, tôi còn run rẩy vì sợ", Hoàng Oanh kể. Á hậu chia sẻ hy vọng mọi người không ra ngoài trong mưa bão vì quá nguy hiểm.

Khán giả đội mưa đi xem ca nhạc. Ảnh: Đại Ngô.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận kể lúc 22h, anh đi rước người thân ở sân bay nên phải đi qua hầu hết tuyến đường ngập nặng như Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng. Dù đã chọn phương tiện xe máy để tránh tắc đường, xe của anh bị ngập nước hơn nửa bánh và chết máy, anh phải đẩy bộ về nhà. Còn Nghệ sĩ Mỹ Uyên kể chị và cháu ra khu vực chợ Bến Thành (quận 1) lúc 11h. Vì gió và mưa tạt quá mạnh, Mỹ Uyên không dám đi bộ ra chỗ lấy xe và bị kẹt lại cho đến 20h. Sau khi vất vả tìm những đoạn đường không có nhiều cây to đi, cuối cùng diễn viên và người thân về được nhà ở Nguyễn Thị Minh Khai.

Ca sĩ Will (cựu thành viên nhóm 365) cho biết trận mưa bão này là trải nghiệm kinh hoàng nhất anh từng trải qua. 9h30 ngày 25/11, nam ca sĩ bay về Việt Nam từ Fukushima (Nhật Bản). Vì mưa bão, máy bay bị rung lắc dữ dội, mất tổng cộng 10 tiếng cho hành trình bay và đợi. Rời khỏi sân bay lúc 18h, anh không về nhà mà đến thẳng studio để làm việc theo lịch trình. Từ 20h đến 0h sáng, anh cùng êkíp lẫn fans tìm cách để gọi xe, từ taxi truyền thống đến taxi công nghệ, nhưng không được. Cuối cùng, Will đành đội mưa chạy khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khách sạn bị cúp điện nên từ chối nhận khách.

Ca sĩ Will bị kẹt ở ngoài đường suốt năm giờ cùng hai chiếc vali vì không gọi được taxi.

"Trong lúc đang lang thang ngoài đường lúc 1h sáng, tôi nhìn thấy một chiếc taxi và chạy đến năn nỉ tài xế chở mình về. Về tới nhà lúc 2h sáng, tôi phát hiện nước tràn vào nhà lênh láng vì cống nghẹt, dù mình ở tầng 16 và đã đóng cửa. Đến 2h sáng, tôi vẫn miệt mài tát nước, trong khi đang bị ốm nặng", Will kể.

Đến 6h sáng 26/11, bão Usagi đã làm một người chết do cây đổ ở TP HCM, hơn 50 ngôi nhà sập, hư hại. Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tâm bão đi qua chịu nhiều thiệt hại với 25 nhà sập, Bình Thuận có 12 nhà, Khánh Hòa 4.

Cơn bão thứ 9 ở biển Đông cũng làm 46 thuyền bị chìm, hỏng. Trong đó Bình Thuận có 38 chiếc, Bà Rịa - Vũng Tàu 4, Ninh Thuận 2. Các thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), TP HCM, Vũng Tàu bị ngập trên diện rộng làm đảo lộn cuộc sống của người dân

An Dung