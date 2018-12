Sao Việt rộn ràng đón Giáng sinh

Tối 23/12, Thu Minh tổ chức đêm nhạc tại một phòng trà TP HCM. Ca sĩ thể hiện các nhạc phẩm theo yêu cầu như: Yêu mình anh, Ánh sáng đời tôi, Nhớ anh... Chị bày tỏ sự trân trọng người hâm mộ đã dành thời gian cùng đón Giáng sinh sớm. Ca sĩ và học trò gồm Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, Minh Trị mang đến liên khúc sôi động. Bộ tứ còn ngẫu hứng thể hiện điệu nhảy do Thu Minh nghĩ ra, được Trúc Nhân đặt tên "vũ điệu cày bừa".

Cùng ý tưởng chuyển tải sự hân hoan đón mừng ngày lễ qua âm nhạc, vợ cũ của Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh - và ba con trai mặc áo Noel, đàn hát ca khúc Feliz Navidad gửi tặng mọi người. Bằng Kiều chia sẻ video trên trang cá nhân và bình luận hài hước khi gọi vợ cũ là "bà bạn", các con là "ba chàng lính ngự lâm".. Nhiều đồng nghiệp của họ như ca sĩ Quang Dũng, Nhật Tinh Anh, Pha Lê... khen video nhạc "đáng yêu".

Mẹ con Trizze Phương Trinh hát mừng Giáng sinh Video ca hát của mẹ con Trizzie Phương Trinh.

Ngọc Anh, Tô Minh Đức vừa phát hành single gồm ba ca khúc nhạc ngoại lời Việt do Tô Minh Đức viết lời Merry Christmas, Darling của Richard Carpenter - Frank Pooler, His Christmas của Gloria Estefan và Have Yourself a Merry Little Christmas. Tên tiếng Việt của các nhạc phẩm lần lượt là Giáng sinh vui vẻ, anh yêu, Bài Noel dang dở, Mùa Noel năm ấy.

Mùa Noel năm ấy - Ngọc Anh Ca khúc "Mùa Noel năm ấy".

"Ba bài hát chúng tôi chọn nổi tiếng trên thế giới nhưng không quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Chúng tôi muốn mang đến nét mới lạ cho thị trường nhạc Giáng sinh trong nước", Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh, Tô Minh Đức hát về tình yêu mùa Noel Ca khúc "Giáng sinh vui vẻ, anh yêu!".

Về khoản trang trí nhà cửa đón mùa lễ hội, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ cầu kỳ nhất. Năm nay, anh cùng 10 người thợ mất một tuần trang trí biệt thự riêng tại TP HCM. Ca sĩ chia sẻ trong chuyến lưu diễn ở Mỹ vừa qua, anh mua 10 thùng đồ Noel chuyển về Việt Nam để ngôi nhà thêm phần lộng lẫy. Trong nhà, anh để ba cây thông, có cây cao 4,5 mét, gần đụng trần. Ở sân vườn, ca sĩ dựng hang đá và tạo cảnh nhiều con tuần lộc xung quanh để không gian thêm màu sắc cổ tích. Anh còn treo dàn đèn nhấp nháy toàn bộ biệt thự, tạo ánh sáng lộng lẫy về đêm.

"Tôi thích nhất hai lễ lớn trong năm là Noel và Tết Nguyên Đán. Những ngày này tôi không nhận show mà ở nhà đón năm mới. Tuy nhiên năm nay, tôi nhận hát một chương trình ở Đà Nẵng do đạo diễn Trần Vi Mỹ - người anh thân thiết - dàn dựng nên không thể mời mọi người đến nhà chụp hình. Thương chúc khán giả Việt Nam trên toàn thế giới một mùa Giáng sinh bình an, vui vẻ", ca sĩ nói.