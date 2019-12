Sao Việt đón năm mới 2020

Tối 31/12/2019, diễn viên Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cùng gởi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. "May 2020 be a fantastic year for all of you!" (Chúc mọi người một năm 2020 thật tuyệt vời) , Kim Lý viết trên trang cá nhân. Ảnh: K.L.