Sao Việt cho con ở lại nước ngoài trong Covid-19

Nghe con gái quyết định ở lại Mỹ, hoa hậu Thu Hoài thấy như có khối đá lớn đè lên ngực.

Hoa hậu Thu Hoài cho biết không muốn để Hsiu ở một mình vì nếu có chuyện gì, chị không thể đến cạnh con ngay được. Tuy nhiên, Hsiu nói với mẹ việc đi lại từ quốc gia này tới quốc gia khác còn nguy hiểm hơn. Thu Hoài đồng ý, dặn con ở yên trong nhà, mua đồ trên mạng thay vì đi siêu thị và gọi điện cập nhật tình hình cho chị thường xuyên. Hsiu Huai Chen - sinh năm 2000, đang học tại California - là con thứ hai của Thu Hoài và người chồng cũ.

Thu Hoài trong một lần sang Mỹ thăm con gái. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Trên trang cá nhân, diễn viên Diễm My nói lý do chị cho hai con gái ở lại Mỹ: "Đi lại trên các phương tiện công cộng vào thời điểm này, nhất là máy bay, rất dễ bị lây nhiễm. Các nước đều đang áp dụng chính sách hạn chế đi lại, nhiều hãng hàng không hủy chuyến không có kế hoạch. Vì thế, các con có thể phải vạ vật nhiều giờ ở nơi quá cảnh".

Diễm My trấn an các phụ huynh cùng cảnh ngộ con của họ còn trẻ, sức đề kháng tốt và khuyên các du học sinh tự biết chăm sóc bản thân bằng việc ăn ngủ điều độ, giữ vệ sinh, tránh tiếp xúc đông người để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Dịp Tết Canh Tý, Thùy My (sinh năm 1995) và Quế My (sinh năm 2000) - hai con gái Diễm My - về nước ăn Tết cùng gia đình, sau đó trở lại Mỹ để tiếp tục học.

Diễm My mong hai con đặt ưu tiên giữ gìn sức khỏe lên hàng đầu. Ảnh: Milor Trần.

MC Quỳnh Hương đồng ý cho con trai Gia Toại ở lại Anh để hoàn thành kỳ thi tú tài quốc tế (IB) vào ngày 1/5. Hệ thống IB - nơi con chị theo học - giữ nguyên lịch thi cũ dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước đó, chị muốn con trai về nước, nhưng nếu vậy, con trai chị bỏ lỡ kỳ thi quan trọng. Cuối cùng, chị để con tự quyết định tương lai của mình.

Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng trước quyết định của Quỳnh Hương trên trang cá nhân của chị. MC nói: "Đây là thử thách đầu đời của con về lòng dũng cảm, bản lĩnh và cả sự quyết đoán, cũng là thử thách dành cho gia đình mình khi đặt niềm tin nơi con cái". Cũng như Diễm My, Quỳnh Hương lo con trai có nguy cơ lây nhiễm cao khi ngồi trên máy bay nhiều giờ.

Trước đó, diễn viên Chi Bảo cũng đồng ý cho con trai Gia Cát ở lại Anh vì tin con đã lớn, có thể tự xoay sở. Tuy nhiên, trường của Gia Cát đóng cửa đến tháng 9, vì vậy anh đổi ý, mua vé máy bay cho cậu bé về nước, cách ly tại Cần Thơ từ 22/3. Phạm Gia Cát là con của Chi Bảo và vợ cũ Hồng Loan, năm nay 19 tuổi, du học Anh từ năm ngoái.

Covid-19 đã xuất hiện ở 188 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 300.000 người nhiễm, hơn 13.000 người chết. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu và kêu gọi các nước tăng cường biện pháp ứng phó.

