Sao truyền hình mắc HIV

Ngôi sao đồng tính Jonathan Van Ness cho biết phát hiện dương tính HIV bảy năm trước.

Theo NY Times, năm 25 tuổi, Jonathan Van Ness nhận thấy sức khỏe suy giảm và được bác sĩ xác nhận nhiễm HIV. "Tôi bị ngất vì bệnh cúm và được đưa đến bệnh viện. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nghe tin", nam diễn viên nói. Tuy nhiên, Jonathan cho biết vẫn chọn sống tích cực, tham gia cộng đồng các bệnh nhân HIV và hiện khỏe mạnh.

Ngôi sao truyền hình Jonathan Van Ness. Ảnh: Gay Times.

Ngày 24/9, Jonathan sẽ phát hành cuốn hồi ký Over the Top: A Raw Journey to Self-Love. Ngoài việc mắc HIV, nam diễn viên tiết lộ nhiều góc khuất cuộc đời. Lúc nhỏ, Jonathan bị quấy rối tình dục bởi một người thiếu niên hơn tuổi. Khi học trung học, anh thường xuyên bị bắt nạt vì giới tính và ngoại hình. Năm 20 tuổi, nam diễn viên nghiện methamphetamine (ma túy tổng hợp) và từng hai lần đi cai nghiện. Anh hiện ngừng dùng ma túy nhưng có sử dụng rượu và cần sa.

Jonathan Van Ness, 32 tuổi, là người diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Mỹ. Anh xuất thân từ nhà tạo mẫu tóc, gây chú ý với các chương trình về người đồng tính như Queer Eye, Gay of Thrones... Năm nay, Jonathan nhận hai đề cử tại giải thưởng truyền hình Emmy.

Gay of thrones Jonathan Van Ness trong chương trình "Gay of Thrones". Video: Funny or Die.

Đạt Phan (theo NY Times)