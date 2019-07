Sao thế giới tiếc thương tài tử Rip Torn

Will Smith, Seth McFarlane cùng nhiều đồng nghiệp nói lời tạm biệt diễn viên "Men in Black".

Tài tử 'Men in Black' mất ở tuổi 88

Rip Torn qua đời ngày 9/7 tại làng Lakeville, bang Connecticut (Mỹ), thọ 88 tuổi. Người thân và gia đình ở bên ông trong những giây phút cuối đời. Các ngôi sao Hollywood tưởng nhớ diễn viên trên trang cá nhân.

Tài tử Rip Torn được biết đến với những bộ phim như Men in Black, Hercules... Ảnh: Variety.

Đồng nghiệp Will Smith đăng bức ảnh chụp chung với Rip Torn và chúc ông yên nghỉ. Hai người từng hợp tác trong "bom tấn" Men in Black, phát hành năm 1997. Rip vào vai đặc vụ Zed, đội trưởng tổ chức điệp viên áo đen và là cấp trên của nhân vật Jay (Will đóng).

Will Smith (trái) và Rip Torn trong bộ phim "Men in Black" năm 1997. Ảnh: Instagram.

Tài tử Alec Baldwin nhớ từng đóng phim hài 30 Rock cùng cố đồng nghiệp. "Rip Torn là một diễn viên tận tụy và phi thường. Hẹn gặp lại ông ở trên một con đường khác. Yên nghỉ nhé 'gã điên tuyệt vời'!", Alec viết.

Seth MacFarlane, đạo diễn loạt phim Ted, viết trên trang cá nhân: "Các vai diễn của Rip Torn luôn khiến ta vui vẻ. Phần diễn của ông trong The Larry Sanders Show và Defending Your Life đều để lại ấn tượng khó quên".

Rip Torn sinh năm 1931, hoạt động trong quân đội trước khi đến Hollywood. Ông được biết đến với vai diễn Zed trong Men in Black và là người lồng tiếng thần Zeus trong phim hoạt hình Hercules của Disney. Rip từng nhận đề cử Oscar nam phụ với Cross Creek (1984). Năm 1996, ông thắng giải Emmy cùng series phim hài với The Larry Sanders Show. Ngoài ra, tài tử tám lần nhận đề cử Emmy, gần nhất là năm 2008.