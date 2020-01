Sao 'Parasite' đóng chính phim Hollywood

Tài tử Hàn Quốc Choi Woo Sik - diễn viên của siêu phẩm "Parasite" - được êkip Hollywood mời đóng chính trong "Past Lives".

Dự án đánh dấu lần đầu lấn sân Hollywood của Choi Woo Sik. Past Lives (tạm dịch: Kiếp trước) thuộc thể loại lãng mạn, do biên kịch Celine Song chấp bút và hãng A24 Production sản xuất. Bộ đôi lừng danh Scott Rudin và Eli Bush đảm nhận vai trò đạo diễn. Theo tờ Collider, phim khởi quay mùa xuân này, êkip giữ kín địa điểm quay và thông tin diễn viên.

Phim kể về mối tình của chàng trai, cô gái gốc Hàn. Họ cảm mến khi gặp gỡ ở quê nhà thời thơ ấu. Xa cách nửa vòng trái đất, cả hai tưởng không bao giờ gặp lại. Bẵng đi nhiều năm, họ trải qua loạt biến cố và có dịp tái hợp tại Mỹ, viết tiếp chuyện tình dang dở.

Diễn viên Choi Woo Sik. Ảnh: Spotvnews.

Trên các diễn đàn, khán giả Hàn kỳ vọng diễn xuất của Choi Woo Sik, mong đợi phim nhanh chóng quay và khởi chiếu. Sự kết hợp của hai nhà làm phim lừng lẫy từng thắng giải Oscar khiến khán giả yên tâm chất lượng phim. Scott Rudin ghi dấu với No Country for Old Men, còn đạo diễn Eli Bush được vinh danh nhờ Lady Bird.

Theo The Face, Choi Woo Sik (còn viết Choi Woo Shik) thu hút các nhà làm phim Hollywood nhờ tài diễn xuất. Anh là một trong những diễn viên quan trọng của Parasite (Ký sinh trùng) - bom tấn đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn đoạt giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes. Anh hóa thân Ki Woo - con trai đầu của gia đình nghèo ở thủ đô Seoul, tạo bằng cấp giả với mục đích làm gia sư cho con gái nhà giàu. Nhiều tình huống hài hước lẫn bi kịch xảy đến từ những mánh lới lừa đảo, khoét sâu trận chiến giàu - nghèo trong xã hội Hàn. Hôm 20/1, Parasite trở thành phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng "Dàn diễn viên xuất sắc" - hạng mục cao nhất ở SAG Awards - giải quan trọng trước Oscar.

Sao "Parasite" ăn mừng sau sự kiện SAG Awards. Phim đang có sáu đề cử Oscar, với cơ hội lớn nhất ở giải phim quốc tế. Ảnh: AFP.

Choi Woo Sik sinh năm 1990 tại Seoul (Hàn Quốc), là em út trong gia đình có hai anh em trai. Năm lớp 5, anh theo bố mẹ đến Canada định cư. Năm 2011 (21 tuổi), khi đang học năm hai Đại học Simon Fraser (Canada), anh xin gia đình được trở về Hàn theo đuổi diễn xuất. Tài tử vẫn kiên trì đam mê dù bị bố mẹ ngăn cản.

Anh ghi dấu ấn với Hoàng tử gác mái, Giải thoát, Train to Busan, bom tấn Okja (tên tiếng Việt: Siêu lợn Okja). Từ 2016 năm đến 2019, Woo Sik có đến ba phim trành tài tại Cannes - liên hoan phim danh giá nhất thế giới.

* Trailer "Parasite"

Parasite (Ký sinh trùng) Video: CJ Entertainment.

Thanh An