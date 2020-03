Sao 'One Life To Live' qua đời

MỹDiễn viên Roscoe Born - đóng vai phản diện trong series "One Life To Live" mất ở tuổi 60, gia đình không cho biết nguyên nhân chết.

Ngày 6/3, Deanne Lynne - đồng nghiệp của Roscoe - xác nhận thông tin với tờ People, cho biết ông qua đời từ đầu tuần nhưng gia đình muốn giữ kín thông tin. Ông ra đi trong vòng tay của người thân và bạn bè.

Nam diễn viên Roscoe Born, nổi tiếng với các vai truyền hình tại Mỹ. Ảnh: Emmy.

Nhiều đồng nghiệp nói lời tiễn biệt với nam diễn viên trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Melissa Archer - đóng chung series One Live To Live - viết: "Lời nói không đủ bộc lộ sự đau buồn lúc này. Roscoe là một đồng nghiệp tuyệt vời và một diễn viên điêu luyện. Anh ấy sẽ được nhớ đến".

Roscoe Born sinh năm 1950 tại bang Kansas, được biết đến với các vai diễn phim truyền hình. Ông nổi tiếng với vai phản diện Mitch Laurence trong series One Life To Live của đài ABC, góp mặt từ năm 1985 đến 2012. Một số series nổi bật khác của Roscoe là Santa Barbara, The City, The Incredible Hulk hay The Young and Restless. Trong suốt sự nghiệp, ông từng được đề cử giải Emmy và giải Soap Opera Digest.

Roscoe Born trong One Life to Live Roscoe Born trong "One Life to Live". Video: ABC.

Nam diễn viên từng hai lần kết hôn và đều đã ly dị. Ông có một con gái với vợ thứ hai - Alberta (22 tuổi).

Đạt Phan (theo People)