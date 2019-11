Sài Úy ở tuổi 17. Hồi tháng 10, cô đóng chính phim A Little Thing Called First Love, làm lại từ phim truyền hình cùng tên của Thái Lan. Hôm 24/11, trên trang cá nhân, Sài Úy chia sẻ từ khi phim phát sóng, hàng ngày cô đều theo dõi bình luận của khán giả về diễn xuất của bản thân. Đảm nhiệm nữ chính, cô thấy khác biệt so với khi đóng phim thuở nhỏ, học được nhiều kiến thức, trưởng thành hơn.