Thứ tư, 11/3/2020, 09:50 (GMT+7)

Sao Mỹ bị chỉ trích vì coi thường Covid-19

Joe Giudice - đóng "The Real Housewives of New Jersey" - bị chỉ trích trên mạng vì nói việc cách ly khỏi Covid-19 tại Italy là nực cười.

Ngày 10/3, ngôi sao truyền hình người Mỹ đăng video tự quay trên Instagram ghi lại hình ảnh vắng vẻ của thị trấn Sala Consilina (phía nam Italy): "Tôi không tin nổi rằng chẳng ai dám ra đường vì con virus ngu ngốc đó. Thị trấn này như vùng đất của các bóng ma. Thật nực cười. Người dân tức giận vì lệnh cách ly điên cuồng của chính phủ. Xin thứ lỗi nhưng tôi không chấp nhận bị cách ly". Anh nói chính phủ làm to chuyện vì số người chết do sử dụng Viagra hàng ngày còn cao hơn số tử vong vì Covid-19. Joe Giudice bị chỉ trích vì coi thường Covid-19 Joe Giudice quay cảnh đường phố Italy vắng vẻ vì Covid-19. Video: Instagram. Hàng nghìn bình luận chỉ trích Joe trên mạng xã hội, yêu cầu anh tuân thủ yêu cầu của chính phủ Italy để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và xã hội. "Xin lỗi phải nói điều này Joe, anh cần tôn trọng dịch này vì độ nguy hiểm và dễ lây làn của nó. Gia đình tôi làm trong ngành y tế và toàn bộ người dân cần cẩn trọng trong giai đoạn này", một người bình luận. Vài giờ sau đó, Joe đăng tải video đang đeo khẩu trang nói sẽ tuân thủ yêu cầu của chính phủ: "Tôi không đi lại quanh đất nước. Tôi chỉ đến nơi làm việc, mua sắm cho gia đình. Tôi không tập gym, đến quán cà phê hay những nơi đông người". Anh khuyên mọi người không nên sợ hãi trước dịch bệnh. Joe Giudice đăng video đeo khẩu trang sau khi nhận chỉ trích. Ảnh: Instagram. Joe Giudice, sinh năm 1972, hiện sống tại Italy cùng bà nội. Anh và vợ cũ Teresa Giudice từng nổi tiếng tại Mỹ qua chương trình The Real Housewives of New Jersey. Năm 2016, Joe ngồi tù 41 tháng vì tội lừa đảo, trốn thuế. Joe ly dị vợ năm 2019, sau khi ra tù. Ngày 10/3, Italy ghi nhận 168 ca tử vong, con số cao nhất trong một ngày từ khi bùng dịch. Tổng số ca nhiễm nCoV ở Italy hiện là 10.149, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Số bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt cũng tăng lên 877 người. Chính phủ Italy áp lệnh cấm di chuyển toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 3/4. Phần lớn ca nhiễm nCoV và trường hợp tử vong đều ở phía bắc Italy. Các quan chức hàng đầu chính phủ nước này cho biết nếu dịch bệnh lan nhanh xuống phía nam, Italy có lẽ không thể đối phó. Đạt Phan (theo Eonline)