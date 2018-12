Sao Hong Kong đầu tiên kết hôn đồng giới

Bạn đời đồng giới lau nước mắt tưởng nhớ Trương Quốc Vinh / Sao nam Trung Quốc cưới người tình đồng giới

Thông tin được Vương Hiền Chí (Vinci Wong) chia sẻ trên mạng xã hội đầu tháng 8. Trong bức hình, tên Vinci và Kevin lồng giữa những bông hoa. "1/8 là ngày đáng nhớ", Vương Hiền Chí viết.

Đám cưới ở Vancouver được tổ chức đơn giản, thân mật. Một số bạn bè thân của họ từ Hong Hong bay sang Canada để chúc mừng, trong đó có ca sĩ Quảng Tổ Đức (Enrico Kwong). Bố mẹ cả hai đều có mặt chứng kiến hôn lễ của các con. Sau đó, hai bên gia đình và bạn bè đôi uyên ương ăn tối cùng nhau.

Vương Hiền Chí (phải) và bạn đời Kevin.

Vương Hiền Chí công khai đồng tính năm 2013, khi anh tham gia chương trình phát thanh Together as One. Anh và Kevin kết hôn sau bảy năm hẹn hò. Theo Jaynestars, Kevin kinh doanh nhà hàng. Anh đến từ Macau nhưng sống ở Los Angeles, Mỹ. Đây là cuộc hôn nhân đồng giới đầu tiên trong làng giải trí Hong Kong.

Nam diễn viên 45 tuổi Vương Hiền Chí lớn lên ở Canada, tham gia TVB năm 1994. Trong 10 năm gắn bó với kênh truyền hình, anh xuất hiện trong nhiều bộ phim và đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình như chương trình từ thiện Tung Wah. Anh trở thành phó chủ tịch của Bệnh viện Tung Wah sau khi rời làng giải trí. Ngoài ra, Vương Hiền Chí cũng kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Vương Hiền Chí còn được biết đến là em họ Trịnh Gia Dĩnh. Cả hai từng đóng chung phim Bức hoạ cuộc đời.