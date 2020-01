Quả Cầu Vàng lần 77 diễn ra ngày 6/1 (giờ Việt Nam) tại Los Angeles, là một trong những sự kiện lớn nhất của làng điện ảnh, truyền hình Mỹ. Sau lễ trao giải, hàng loạt ngôi sao Hollywood tiệc tùng thâu đêm tại các địa điểm gần khách sạn The Beverly Hilton - nơi diễn ra sự kiện. Theo Variety, bữa tiệc do hãng Netflix tổ chức thu hút nhiều ngôi sao hạng A nhất. Hãng phim không có một mùa Quả Cầu Vàng thành công, chỉ đoạt hai giải trên tổng 34 đề cử (nhiều nhất so với các hãng khác).

Minh tinh Scarlett Johansson bên hôn phu Colin Jost (giữa) và nghệ sĩ kịch Broadway Billy Porter. Diễn viên Black Widow không có giải dù được đánh giá cao với phim Marriage Story. Ảnh: Netflix.