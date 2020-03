Sao Hàn khiến fan cảm kích giữa mùa dịch

Hàn QuốcKhán giả ca ngợi nghĩa cử của nhiều nghệ sĩ như Lee Min Ho, Go So Young... khi góp tiền chống dịch Covid-19.

Những ngày qua, sao liên tục quyên hiện vật, hiện kim gửi tới người dân ở hai ổ dịch lớn nhất nước này - Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Tài tử Lee Min Ho nhận "mưa" lời khen khi góp 300 triệu won (gần sáu tỷ đồng) cho tám tổ chức. Theo Pann, anh là nghệ sĩ quyên góp nhiều nhất đến hiện tại. Cộng đồng fan của Lee Min Ho chung tay với thần tượng, ủng hộ dân vùng dịch 7,5 tấn gạo.

Go So Young tặng Hiệp hội Phúc lợi Trẻ em Holt 100 triệu won (gần hai tỷ đồng), các thành viên nhóm Twice gồm Nayeon, Dahyun, Tzuyu (Tử Du) mỗi người góp 50 triệu won (gần một tỷ đồng) cho Quỹ cộng đồng Phúc lợi xã hội. Công ty JYP Entertainment quyên 500 triệu won (gần 10 tỷ đồng)... Ngoài ra, hơn 100 nghệ sĩ khác góp quỹ giúp người dân chống chọi dịch Covid-19.

Lee Min Ho được khán giả khen phóng khoáng, tốt bụng khi gửi số tiền lớn đến dân vùng dịch. Ảnh: SBS.