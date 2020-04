Sao 'Hàm cá mập' mất do Covid-19

Diễn viên Lee Fierro - đóng hai phần "Jaws" - mất ở tuổi 91 tại Ohio (Mỹ) sau khi nhiễm nCoV.

Theo Hollywood Reporter, bà qua đời cuối tuần trước, lễ tang được tổ chức quy mô nhỏ, tuân thủ các quy định về cách ly xã hội trong Covid-19. Gia đình dự định tổ chức một lễ tưởng niệm cho bà sau này.

Cảnh phim của Lee Fierro trong "Jaws" Cảnh phim của Lee Fierro trong "Jaws".

Lee Fierro nổi tiếng với vai Kintner - mẹ nhân vật Alex Kintner trong bom tấn Jaws (tức Hàm cá mập, đạo diễn Steven Spielberg). Khi Alex chết, bà tát cảnh sát Brody vì giấu thị trấn chuyện cá mập tấn công. Trích đoạn này được khán giả nhớ đến nhiều năm sau, chia sẻ lại trên Youtube. Nữ diễn viên tiếp tục đóng vai này trong Jaws: The Revenge.

Lee Fierro năm 2017. Ảnh: MV Times.

Ngoài đóng phim, Fierro là giáo viên kịch và giám đốc nghệ thuật ở hãng Island Theatre Workshop, hướng dẫn hàng trăm diễn viên suốt nhiều năm. "Tôi đã quan sát bà ở vai trò diễn viên, đạo diễn và doanh nhân, rồi trở thành bạn bè. Bà đã cống hiến cho sứ mệnh giảng dạy, luôn kiên cường và hoàn thành nhiệm vụ", Kevin Ryan (chủ tịch Island Theatre Workshop) chia sẻ. Fierro sống ở đảo Martha's Vineyard (Massachusetts, Mỹ) trong nhiều năm, trước khi chuyển về Ohio năm 2017, để ở gần gia đình.

Cũng trong cuối tuần qua, Forrest Compton - diễn viên nổi tiếng với các phim Gomer Pyle, The Edge of Night - cũng mất do nCoV, ở tuổi 94. Dịch bệnh cướp đi mạng sống của nhiều nghệ sĩ gần đây, như diễn viên Star Wars Andrew Jack, ca sĩ nhạc đồng quê Joe Diffie, rocker Alan Merrill, nhà soạn kịch Terrence McNally (Mỹ), "vua hài"Shimura Ken (Nhật).

Ân Nguyễn (theo Hollywood Reporter)