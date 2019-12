Sao gốc Á gây tiếc nuối vì trượt đề cử Quả Cầu Vàng

Báo Âu Mỹ tiếc khi Constance Wu trượt đề cử Quả Cầu Vàng với vai vũ công thoát y trong "Hustlers".

Tác phẩm được đánh giá cao trước thềm giải thưởng nhưng chỉ nhận một đề cử trong danh sách công bố ngày 9/12, cho Jennifer Lopez (nữ phụ). Variety đánh giá Constance Wu xứng đáng có đề cử ở giải nữ chính phim hài - nhạc kịch. Đồng ý kiến, trang The Wrap bất ngờ khi danh sách đề cử có Ana de Armas (Knives Out) nhưng bỏ sót Wu.

Trailer "Hustlers" (Jennifer Lopez) Trailer "Hustlers".

Trong Hustlers, Constance Wu hóa thân một phụ nữ phải nhảy thoát y để có tiền chăm sóc người thân. Diễn xuất của cô được đánh giá tiến bộ so với Crazy Rich Asians - tác phẩm giúp cô có đề cử Quả Cầu Vàng năm ngoái. Sao nữ gốc Đài Loan thăng tiến ở Hollywood vài năm qua, góp mặt trong series ăn khách Fresh Off the Boat, phim Crazy Rich Asians và Hustlers.

Sự vắng mặt của Robert De Niro (The Irishman) ở giải nam chính phim chính kịch cũng gây bất ngờ. Trước đó, tài tử kỳ cựu thậm chí được đánh giá là ứng viên mạnh ở Oscar. Cơ hội của De Niro ở giải của Viện Hàn lâm đang bị nghi ngờ, bởi chín trong mười năm qua, hạng mục nam chính ở Oscar và Quả Cầu Vàng cùng kết quả.

The Irishman Trailer "The Irishman".

Ở giải đạo diễn, Noah Baumbach không góp mặt, dù phim Marriage Story của anh được nhiều đề cử nhất (sáu). Chung hoàn cảnh là Greta Gerwig - đạo diễn phim Little Women được quan tâm dịp cuối năm. Hai năm trước, cô cũng trượt đề cử Quả Cầu Vàng với Lady Bird, nhưng vẫn được đề cử Oscar.

Trong mảng truyền hình, Variety đánh giá Peter Dinklage bị loại đáng tiếc. Dù mùa cuối Game of Thrones bị chê, tài tử vẫn tỏa sáng với vai Tyrion Lannister - chàng lùn gian hùng thời loạn. Dinklage thắng ở Emmy - được xem như "Oscar của phim truyền hình" - nhưng lại không được Quả Cầu Vàng gọi tên. Thay vào đó, ban tổ chức chọn Kit Harington - vai Jon Snow - tranh giải nam chính.

Một số sự vắng mặt đáng tiếc khác là diễn viên Adam Sandler (phim Uncut Gems), Lupita Nyong’o (Us), Shia LaBeouf (Honey Boy), George MacKay (1917), Florence Pugh (Little Women), Aaron Paul (El Camino: A Breaking Bad Movie), Zendaya (series Euphoria), Sandra Oh (Killing Eve), phim Cats, series When They See Us, Veep, Pose (theo Variety).

Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood tổ chức thường niên, là một trong các giải được chú ý trước Oscar. Sự kiện lần 77 diễn ra ngày 5/1/2020 ở Los Angeles (Mỹ), Ricky Gervais dẫn chương trình.

Ân Nguyễn