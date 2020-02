Jung Yoo Mi - đóng vai Kang Ji trong "Gia đình đá quý" - hẹn hò cựu thành viên nhóm H.O.T Kangta.

Ace Factory - công ty quản lý của diễn viên - sáng 4/2 cho biết cả hai quen nhau khi tham gia một chương trình phát thanh rồi dần nảy sinh tình cảm. Cặp sao hy vọng nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ. Kangta hơn Yoo Mi năm tuổi, có chung sở thích leo núi.

Kangta (trái) và Jung Yoo Mi từng vướng tin đồn hẹn hò cuối năm 2019. Ảnh: Naver.

Jung Yoo Mi sinh năm 1984 tại Busan, Hàn Quốc. Diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam với vai Lee Kang Ji - cô gái đảm đang, tháo vát, hết lòng yêu thương và chăm lo gia đình nhà chồng trong phim Gia đình đá quý. Gần 20 năm trong nghề, cô ghi dấu ấn với loạt phim Dong Yi, Hoàng tử gác mái, Mẹ ơi cố lên... Năm 2013, người đẹp gây sốt khi tham gia We Got Married - chương trình kết hôn giả - cùng ca sĩ, diễn viên Jung Joon Young. Cặp sao được khen đẹp đôi, tương xứng dù Yoo Mi hơn "chồng hờ" đến năm tuổi.

Sao 'Gia đình đá quý' hẹn hò Jung Yoo Mi vai Kang Ji trong phim "Gia đình đá quý". Video: MBC.

Kangta sinh năm 1970, là giọng ca chính của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2001, anh chuyển sang hoạt động solo và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Oh! To you, Happy Happy, Propose... Kangta cũng tham gia nhiều phim truyền hình như Ảo thuật kỳ duyên, Đế cẩm, Trai tài gái sắc 2... Ca sĩ từng có thời gian hẹn hò người mẫu đua xe Woo Joo Ahn.

Hiểu Nhân