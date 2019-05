Trong phim mới Once Upon a Time in Hollywood, Margot Robbie vào vai diễn viên quá cố Sharon Tate. Khi bước lên thảm đỏ Cannes năm nay, cô chọn kiểu tóc rẽ ngôi giữa, tết hai bên giống hệt Sharon ở Cannes năm 1968. Margot còn ghi điểm ở cách trang điểm tự nhiên, chỉ nhấn một chút phấn mắt trắng nhũ và môi hồng.