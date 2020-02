Sao 21 tuổi lừa bán khẩu trang vì túng quẫn

Trung QuốcChị của Hoàng Trí Bác, người bị bắt vì lừa bán khẩu trang giữa dịch corona, cho rằng em trai phạm pháp vì ít học, nhà nghèo.

Hôm 16/2, qua tài khoản Weibo của em trai, chị của Hoàng Trí Bác cho biết gia đình làm nông, thu nhập thấp, phải ở nhà thuê. Cha mắc bệnh tim. Hai chị em bỏ học, đi làm thuê. Muốn con hoàn thành giấc mơ thành ngôi sao, cha mẹ chị dùng số tiền họ dành tiền phẫu thuật tim để Trí Bác trang trải chi phí làm thực tập sinh ở công ty giải trí.

Poster Hoàng Trí Bác trong một show thực tế. Ảnh: Iqiyi.

Chị của Hoàng Trí Bác cho biết khi về nhà nghỉ Tết âm lịch, thấy sức khỏe của cha kém, Trí Bác nảy sinh ý định lừa bán khẩu trang để nhanh có tiền chữa bệnh cho cha. Chị cho rằng em phạm pháp còn vì trình độ văn hóa thấp, kiến thức pháp luật kém.

Chị của Trí Bác thay mặt em xin lỗi khán giả. "Mọi người đừng dại như em tôi. Cũng mong những bạn trẻ sinh ra trong gia đình bình thường như chúng tôi, cẩn thận khi đi con đường làm ngôi sao. Con đường ấy không rực rỡ tươi sáng như bạn thấy... Những xót xa đằng sau nó chẳng mấy ai hiểu được", chị viết.

Hoàng Trí Bác bị bắt vì lừa đảo khẩu trang

Hoàng Trí Bác bị bắt từ ngày 5/2 để chờ điều tra, xét xử. Trước nhu cầu lớn vì dịch virus corona, anh rao bán khẩu trang trên mạng dù không có hàng, lừa người mua số tiền 280.000 nhân dân tệ (hơn 930 triệu đồng). Sau khi Trí Bác bị bắt, Yuehua Entertainment - công ty quản lý Hoàng Trí Bác - hủy hợp đồng với anh. Trí Bác 21 tuổi, quê tỉnh Quảng Đông, từng tham gia một số show truyền hình trong đó có All For One - show tìm kiếm tài năng phát trên Iqiyi năm 2019.

Dịch viêm phổi do virus corona xuất hiện ở Trung Quốc từ cuối năm 2019, trong đó Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, là tâm dịch. Dịch bệnh lan ra 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngày 17/2, dịch khiến 1.775 người tử vong, tổng số người nhiễm trên thế giới là 71.328.

Như Anh (theo Sina)