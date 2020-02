Sân khấu kịch nỗ lực giữa dịch nCoV

TP HCMSân khấu 5B, Idecaf, Hoàng Thái Thanh... vẫn sáng đèn, một số điểm diễn mở cửa trở lại sau thời gian đóng vì dịch viêm phổi virus corona.

Tối 13/2, gần 200 ghế của sân khấu 5B chật kín khán giả trong suất diễn vở Tía ơi con lấy chồng (nghệ sĩ Hữu Quốc đạo diễn). Nhiều người xem đeo khẩu trang theo dõi vở kịch kéo dài gần ba giờ. Trong cánh gà, giám đốc Nhà hát kịch 5B - nghệ sĩ Mỹ Uyên xúc động khi thấy khán giả vẫn ủng hộ kịch nói giữa tình hình dịch nCoV diễn biến phức tạp. Chị cho biết nhiều ngày qua, sân khấu vẫn lấp đầy chỗ ngồi khoảng 80%, có suất kín ghế.

Khán giả ngồi kín chỗ xem kịch ở sân khấu 5B hôm 13/2. Ảnh: Q.H.

"Cuối tháng một, chúng tôi phải trả vé cho khán giả vì không lường được tình hình dịch bệnh. Song từ nửa tháng nay, lượng người xem khả quan hơn, chỉ giảm khoảng 20% so với dịp Tết", chị nói.

Nghệ sĩ cho biết từ mùa kịch Tết, chị và các diễn viên của sân khấu thay phiên nhau đi mua khẩu trang dự trữ, phát cho các khán giả không chuẩn bị kịp. Lối cầu thang đi lên nhà hát cũng được đặt các chai nước rửa tay khô để người xem vệ sinh trước khi vào. Mỹ Uyên nói do đặc trưng của 5B là sân khấu nhỏ, diễn viên thoại không cần mic, khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem rất gần nên chị phải chú trọng khâu giữ an toàn vệ sinh cho nhà hát. Trước buổi diễn, chị luôn trấn an khán giả, thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của các diễn viên.

Trích đoạn kịch 'Tía ơi con lấy chồng' Một số trích đoạn kịch 'Tía ơi con lấy chồng'. Video: QH.

Nhiều sân khấu khác vẫn diễn đều đặn mỗi tuần giữa dịch bệnh. Sân khấu Idecaf sáng đèn suốt thời gian sau Tết Canh Tý. Theo ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, khán giả thường mua vé xem Idecaf trước một tháng. Đơn vị này không muốn phụ lòng người xem nên tiếp tục diễn, không hoàn vé. Tác phẩm Mưu bà Tú và Ác nhân cốc hiện vẫn là hai vở ăn khách nhất tại đây. Ông Tuấn cho biết, so với năm ngoái, năm nay Idecaf diễn ít suất hơn vì lực lượng nòng cốt như nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu... tuổi đã cao, việc giảm lịch diễn nhằm giữ sức khỏe cho các nghệ sĩ.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa tổ chức triển lãm kỷ niệm 10 năm thành lập hôm 15/2. Nhân dịp này, sân khấu có hai buổi diễn đặc biệt vào chiều 15 và 16/2 mang tên Hoàng Thái Thanh - Một thập kỷ yêu thương. Chương trình diễn lại một số trích đoạn của các vở từng gây tiếng vang như Nửa đời hương phấn, Màu của tình yêu... Những tuần qua, sân khấu vẫn đón lượng khán giả khả quan. Người xem được phát khẩu trang miễn phí và khuyến khích rửa tay sát trùng. Nghệ sĩ Ái Như - quản lý sân khấu - cho biết chị và các nghệ sĩ thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để khán giả yên tâm khi đến xem kịch.

Diễn viên sân khấu Thế giới trẻ đeo khẩu trang trong hậu trường. Ảnh: K.N.

Nhiều sân khấu đóng cửa sau Tết cũng sáng đèn trở lại. Sau 10 ngày ngưng diễn, hai sân khấu của Hồng Vân - Phú Nhuận và Chợ Lớn - diễn lại hai vở Gác cũ và Bạch xà truyện nhân dịp Valentine. Sân khấu Thế giới trẻ - một trong những sàn diễn đông khán giả nhất TP HCM - cũng mở lại với các vở: Cuộc chiến sắc đẹp, Chuyện cũ mình bỏ qua, Tuyết Sài Gòn, Duyên ma tình người... Trước đó, sân khấu đóng cửa một tuần, trả vé cho khán giả dù đã bán hết vé các vở tháng hai.

Mai Nhật