Sách về thời vàng son của quần vợt Việt Nam

Ấn phẩm nhìn lại lịch sử 100 năm của môn thể thao đồng thời đề cập về tình hình hiện tại của quần vợt ở Việt Nam.

Buổi ra mắt sách 100 năm quần vợt Việt Nam - Một thời vàng son, Một thời trăn trở diễn ra cuối tuần qua tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP HCM. Sự kiện có sự góp mặt của hai tác giả Đặng Hoàng và Đinh Hiệp, cùng với sự dẫn dắt của nhà báo Huỳnh Sang.

Sách viết về thời vàng son của quần vợt Việt Nam Sự kiện ra mắt sách "100 năm quần vợt Việt Nam - Một thời vàng son". Video: Nguyễn Thanh Vy.

Ấn phẩm gồm hai quyển - sách viết 295 trang và sách ảnh 120 trang. Sách viết gồm 10 chương, được chia thành hai phần. Phần một - Quần vợt Việt Nam từ 1920 đến 2019 gồm hai chương, nội dung về lịch sử hình thành, phát triển của quần vợt Việt Nam. Mở đầu, sách kể lại thời vàng son của Quần vợt Việt Nam, từ khi môn thể thao này theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20.

Tác giả Đặng Hoàng ở sự kiện.

Quá khứ lẫy lừng của quần vợt Việt Nam hiện diện qua chương một - Một thời vàng son, với hai tay vợt Nguyễn Văn Chim và Huỳnh Văn Giao - hai người Việt đầu tiên tham dự giải Grand Slam. Tiếp đó là thời kỳ thống trị quần vợt khu vực Đông Nam Á ở các kỳ SEAP Games (tiền thân của SEA Games) với những tên tuổi như Võ Văn Bảy, Võ Văn Thành, Lưu Hoàng Đức... Các tay vợt này đã giành 12/19 bộ huy chương vàng SEAP Games trong giai đoạn từ 1959 đến 1973.

Sang đến chương hai, tiếp nối thời kỳ vàng son ấy là Một thời trăn trở. Thông qua câu chuyện của những tay vợt như Nguyễn Hoàng Thiên, Lý Hoàng Nam và nhiều tay vợt được đánh giá là triển vọng khác, hai tác giả lý giải việc quần vợt Việt Nam chưa có nhiều đột phá trong những năm qua. Từ việc vận động viên chưa được đào tạo chuyên sâu, ý thức chuyên nghiệp chưa cao cho đến những vấn đề về hệ thống đào tạo trẻ nghèo nàn và thiếu kế hoạch lâu dài để phát huy được tiềm năng của những tài năng trẻ.

Trong phần hai - Quần vợt thế giới - Phía sau ánh hào quang gồm tám chương, Đặng Hoàng và Đinh Hiệp chia sẻ với độc giả những câu chuyện thú vị về nên công nghiệp tỷ USD phía sau những đường banh nỉ. Từ những quả đắng phía sau những tài năng, những đôi tay thần tốc của các giải quần vợt cho đến đời tư, quá trình vượt qua bản thân của những tay vợt nổi tiếng thế giới, con đường trở thành những tay vợt triệu phú, chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ như Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal...

Tác giả Đinh Hiệp (phải).

"Bạn có thể chơi quần vợt cả đời, nó giống như Quyền anh mà không cần bạo lực, giống như bóng chày mà không cần gậy, giống như cờ vua mà không cần ngồi một chỗ. Ở bất kỳ cấp độ nào, bạn vẫn có thể có những trải nghiệm mới. Có người 55 tuổi mới bắt đầu tập quần vợt một cách nghiêm túc, có cụ ông còn chơi quần vợt ở tuổi 98", tác giả nói. Không chỉ dành cho những tín đồ của làng banh nỉ, sách còn dành cho những người chưa từng chơi quần vợt, cung cấp thêm kiến thức về môn thể thao này. Sách cũng chứa đựng những bài học về cuộc đời với những nét tương đồng như những bài học trên sân bóng.

Tác giả Đặng Hoàng và Đinh Hiệp là nhà báo mảng thể thao. Đặng Hoàng từng là Trưởng ban Thể thao báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban Biên tập Thể thao Ngày nay, Tổng thư ký Tòa soạn Thanh Niên Thể thao... Tác giả Đinh Hiệp từng công tác tại báo Thể thao Ngày nay, Thanh Niên, Thế giới Tennis... Các tác phẩm đã được xuất bản của hai tác giả là Ánh Viên - From Hero to Zero, Trần trụi bóng đá Việt...

