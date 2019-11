Sách làm đẹp của nhà sáng lập Paula's Choice ra bản tiếng Việt

"Làn da đẹp nhất trong cuộc đời bạn bắt đầu từ đây" (bản dịch) là tựa đề cuốn sách về làm đẹp của Paula Begoun - nhà sáng lập Paula's Choice.

Paula Begoun người đứng sau thương hiệu Dược mỹ phẩm Paula's Choice nhiều lần làm dạy sóng cộng đồng làm đẹp về những sự thật xoay quanh ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm. Chưa dừng lại ở đó, bà cùng đội ngũ nghiên cứu kế cận của mình còn lần lượt cho ra mắt các ấn phẩm về làm đẹp, đưa quan điểm và lời khuyên hữu ích về chăm sóc da.

Paula Begoun theo đuổi sứ mệnh làm rõ sự thật về làm đẹp

Paula Begoun cùng các cộng sự đã ra mắt ấn phẩm "The best skin of your life start here" (tạm dịch Làn da đẹp nhất trong cuộc đời của bạn bắt đầu từ đây). Cuốn sách chứa đựng quan điểm riêng của nhóm tác giả về việc marketing, bán hàng và sử dụng mỹ phẩm cũng như tư vấn cho người dùng về việc lựa chọn các dòng sản phẩm trang điểm và chăm sóc da.

Theo mỗi chủ đề, lần lượt những thông tin về chăm sóc da đều hiện diện, mang tới cái nhìn toàn diện về thế giới quan skincare.

Ấn phẩm phiên bản tiếng Việt.

Theo Paula Begoun, công việc nghiên cứu khoa học và làm phóng viên trong nhiều năm đã trở thành nền tảng để cho ra đời những ấn phẩm về làm đẹp. Tài sản của bà gồm 21 cuốn, trong số đó, bà đã viết 8 cuốn sách đồng tác giả với Bryan Barron, 2 cuốn sách đồng tác giả với Desiree Stordahl. Họ liên tục chứng minh mặt trái trong ngành mỹ phẩm và giúp mọi người hiểu được cách chăm sóc da tốt nhất, những gì nên hay không nên cũng như tìm ra sản phẩm phù hợp.

"Đó chẳng phải là một con đường thẳng tắp và tôi không hề có ý niệm rằng nó sẽ đưa tôi đến nơi tôi đang đứng ngày hôm nay. Tôi chỉ biết mình mang theo một sứ mệnh và chưa bao giờ do dự về sứ mệnh đó trong suốt những năm thực hiện những việc này" Paula Begoun chia sẻ.

Nhóm tác giả gồm Paula Begoun - nhà sáng lập thương hiệu Paula's Choice Skincare; Bryan Barron - Giám đốc Sáng tạo nội dung và Desiree Stordahl - Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm. Họ từng tạo ra nhiều ấn phẩm làm đẹp giá trị.

Chăm sóc da dựa trên góc nhìn khoa học

Xuyên suốt hơn 500 trang sách, người đọc sẽ khám phá cách chăm sóc da, các thành phần có lợi cũng như cách ứng dụng các bí quyết trang điểm vào thực tế. Ở đó, bạn có thể bắt gặp những giải đáp thuyết phục như: Không có một sản phẩm thần thánh nào có thể cải thiện được hết các vấn đề về da như mụn, nám, lão hóa; đừng hy vọng sản phẩm cho kết quả nhanh chóng, làn da cần được nuôi dưỡng hàng ngày hay đừng bỏ qua sản phẩm loại bỏ tế bào chết... Tất cả đều được khắc họa một cách rõ ràng thành bức tranh chăm sóc da sống động.

"Chăm sóc da có vẻ phức tạp không kém khoa học tên lửa, nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn hạ bớt độ phức tạp ấy xuống để bạn có thể tự đưa ra những quyết định tốt nhất cho làn da", nhóm tác giả cho biết.

Paula Begoun từng nói rằng, Paula's Choice là xứ sở của những con người tri thức và nhiệt tình, họ đã làm việc hết mình để viết nên những cuốn sách như thế này và để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm Paula's Choice Skincare.

Cuốn sách Làn da đẹp nhất trong cuộc đời của bạn bắt đầu từ đây đã có mặt tại Việt Nam với phiên bản tiếng Việt.

